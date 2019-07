Tra le braccia del suo amore Carlotta Mantovan ritrova il sorriso

Carlotta Mantovan, ritrova il sorriso tra le braccia del suo amore

Non è stato un anno affatto facile per Carlotta Mantovan. Dopo la perdita del compagno Fabrizio Frizzi, ha dovuto rimboccarsi le maniche per superare questo lutto improvviso, ma soprattutto per farlo superare alla loro bambina Stella che si è ritrovata così da un giorno all’altro senza più l’amore del suo amato papà. Non è stato un anno per niente facile, ma giorno dopo giorno si è rialzata da questo brutto colpo che ha preso e oggi sta cercando di andare avanti con la sua vita.

A riempirle la sua vita, ad oggi, non è altro che Stella. Adesso è lei il suo unico e vero amore. L’amore di un figlio è insostituibile, e se non ci fosse stata Stella a darle forza sarebbe stato più traumatico riuscire a superare tutto questo. Le due donne si stanno facendo forza a vicenda e giorno dopo giorno stanno ritrovando il sorriso insieme, la voglia di vivere e la spensieratezza. Con uno scatto pubblicato sui social Carlotta ha intenerito i suoi followers: mamma e figlie che ballano abbracciate, sorridenti e felici come non mai.

Visualizza questo post su Instagram #ilnostroamore #noidue #tuttoperiltuosorriso #amoremio #sempreinsieme Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612) in data: 27 Giu 2019 alle ore 2:49 PDT

Carlotta Mantovan felice al mare con la figlia Stella, foto

Dopo aver emozionato tutti con la foto di un tenero bacio alla sua Stella, Carlotta Mantovan ha pubblicato una nuova e tenera foto con la sua bambina. Mamma e figlia, approfittando delle prime giornate di sole, si sono concesse una giornata al mare per godere della libertà che la spiaggia vuota regala. “Con te, my star, My Love”, scrive la vedova di Fabrizio Frizzi che sta lentamente ritrovando la normalità trascorrendo le sue giornate tra il lavoro e la sua vita da mamma. Proprio da Stella, la Mantovan trae la sua forza per affrontare il destino che le ha strappato l’amore del marito Fabrizio.

Mamma e figlia, con la guida di Fabrizio Frizzi che è sempre accanto alle sue donne, stanno affrontando il difficile percorso della vita. Stella, nonostante la mancanza del papà, è una bambina serena e felice grazie a tutto l’amore che le sta donando mamma Carlotta che le ha anche trasmesso il grande amore per i cavalli. Unite, innamorate l’una dell’altra, si stanno facendo forza l’una con l’altra, forti anche del sostegno della famiglia e degli amici che portano nel cuore il ricordo di Fabrizio Frizzi come Antonella Clerici che, dopo aver trascorso con la Mantovan le vacanze, l’ha anche voluta al suo fianco nella trasmissione di Raiuno “Portobello”.

Visualizza questo post su Instagram #withyou #mystar #mylove #🌊 Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612) in data: Mar 8, 2019 at 11:08 PST