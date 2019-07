Stasera in tv, sabato 13 luglio: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che i principali canali in chiaro ti proporranno per la prima serata di oggi. Arriva il palinsesto tv!

Finalmente è sabato sera!

Un bel film, un programma divertente una serie tv potrebbero essere l'intrattenimento perfetto per il sabato sera che sognavi.

Ecco qui di seguito infatti il palinsesto televisivo per la prima serata di oggi

Qualunque sia buona visione e buona serata!

Stasera in tv: palinsesto sabato 13 luglio

Rai Uno – Techetechetè – Superstar Gianni Morandi (Show)

Un viaggio attraverso la straordinaria avventura artistica che è stata la carriera di Gianni Morandi. La storia sarà idealmente raccontata al figlio Pietro, tra immagini, ricordi e riflessioni.

Rai Due – Mai giocare con la babysitter (Film)

Daphne, un’ottima infermiera, viene licenziata a seguito di un’accusa infondata. Cercando allora lavoro trova un’occupazione come babysitter di un bambino diabetico. In quella stessa zona però è stata da poco uccisa un’altra babysitter.

Rai Tre – Chasing Maverick (Film)

Il film racconta la storia vera del fenomeno del surf Moriarity Jay, a partire da quando a 15 anni scopre che la mitica surf break Mavericks, una delle più grandi onde sulla Terra, esiste veramente e inizia a lavorare per riuscire a cavalcarla.