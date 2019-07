Scegli una Luna e scopri le informazioni segrete che emergono sulla tua personalità

Conosciamo tutti l’importanza della luna in astrologia e spiritualità. È anche nota per il suo effetto gravitazionale sulla terra e la sua influenza sulla marea dell’oceano. Di fronte a questo impatto, gli astrologi dicono che la luna, per quanto magica e misteriosa possa essere, può anche definire aspetti della nostra vita e della nostra personalità.

Osserva questa immagine, scegli la tua luna che preferisci, scoprirai tratti nascosti della tua personalità e del tuo carattere.

1. pragmatico e realistico

Sei una persona energica e ottimista che ha una grande sicurezza di sé. Vuoi sicurezza e vuoi creare una vita confortevole e una casa stabile perché credi che la sicurezza possa venire solo dal duro lavoro.

La tua più grande sfida è diventare più indulgente verso te stesso perché tendi a giudicarti severamente e senza pietà. Accetta i tuoi errori e lavora con amore e determinazione per risolverli. È molto meglio fare ciò di cui hai bisogno per realizzare i tuoi sogni che passare il tempo a criticarti.

2. Ingegnoso e chiaroveggente

Sei una persona accomodante e gentile che apprezza le cose più semplici della vita. Hai anche una mente molto creativa che ama vivere in ambienti con valori estetici e artistici. Tuttavia, tendi ad essere troppo indulgente: alzarsi presto al mattino guardando un film o ascoltando musica, mangiare molto e in modo malsano abbassa i tuoi livelli di energia.

Se moderi l’intensità con cui ti avvicini alla vita e cerchi di essere più organizzato, allora la tua vita si illuminerà più intensamente in tutti gli aspetti.

3. fermo e risolutivo

Sei una persona che vorrebbe avere un ruolo importante nel mondo. Una persona generosa che cerca sempre di fare ciò che è necessario per migliorare le condizioni per se stessa e la sua famiglia. L’amicizia per te è un patto di mutua protezione, che ti rende fedele ai tuoi amici. Tuttavia, hai molta paura di essere tradito, ed è qui che la tua più grande sfida è fidarsi. Essere costantemente sospettosi del tradimento può essere molto estenuante. Lascia andare e la tua vita sarà molto più calma e felice.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Personalità CLICCA QUI

4. Sensibile e caritatevole

Sei una persona a cui piace fare buone azioni, inoltre di solito ti concentri sul soddisfare i bisogni degli altri che metti spesso prima dei tuoi. Tuttavia, puoi diventare così concentrato sugli altri da perdere la tua identità, così diventi persino dipendente dal vivere vicariamente attraverso quelli che aiuti.

Esplora i tuoi talenti e usali per costruire cose meravigliose nella tua vita, ma pensa al tuo benessere per essere soddisfatto e felice.

5. Instancabile e turbato

Sei una persona colta, osservatrice, curiosa e obiettiva. Ti piace passare il tempo con i tuoi cari o semplicemente trascorrere del tempo di qualità. Nella tua mente, le idee circolano sempre senza tregua ed è per questo che a volte hai problemi a dormire e a rilassarti.

Devi credere di più nella tua intuizione e nella tua voce interiore. Prepara la mente a riposare e calmati, perché più lo fai, più elimini le idee che ti impediranno di raggiungere la calma e la serenità e di diventare una persona felice e soddisfatta. Se lasci che la tua intuizione e il tuo cuore ti guidino, troverai una migliore armonia nella tua vita.

6. Gentile e grazioso

Sei una persona paziente che gode della pace della mente e dei semplici piaceri della vita: mangiare cibo delizioso, stare a casa a guardare un film, andare in un posto tranquillo, o passare il tempo con la famiglia o gli amici. Sei anche molto attivo e qualificato, ma preferisci non essere coinvolto nei conflitti del mondo e nel suo ritmo frenetico. Tendi a spendere un sacco di tempo a pensare al tuo futuro, che può alimentare le tue preoccupazioni ed è qui che si trova la tua più grande sfida: cerca di non pensare a cose illusorie che hanno solo la capacità di rovinare la tua giornata.

Pensare sempre al futuro diminuisce il tuo senso di felicità. La tua concentrazione e la tua energia devono rimanere nel momento presente, solo così sarai il proprietario della tua vita.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI