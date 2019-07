Oggetto volante non identificato appare nel cielo di Roma

Un evento misterioso sta mandando in agitazione la città di Roma. Gli alieni potrebbero essere sbarcati in Italia?

Una sfera luminosa avrebbe fatto la sua comparsa nella zona di Roma. Un lampo. Un secondo e poi il nulla. Un tempo brevissimo che però è bastato per farlo diventare un caso, uno di quei temi che passano di bocca in bocca.

Uno strano oggetto nel cielo di Roma: il fatto

Una sfera lucente in volo nei cieli romani e poi in un attimo più niente. Se inizialmente a chi era presente all’apparizione era sembrato soltanto l’esito di un riflesso, lo strano movimento effettuato ha fatto capire che si poteva trattare di qualcosa di diverso.

Ebbene, sopra la Capitale, già messa ko dagli scandali legati alla corruzione, dalla questione buche sulle strade grandi quanto crateri, dai mezzi pubblici che non funzionano e dalla pattumiera che impera ovunque, potrebbe aver fatto capolino un alieno.

Un oggetto volante non identificato è passato proprio da lì, ma ha preferito non fermarsi. Un ufo forse, o un drone dalla luminosità inusuale. Sta di fatto che il pur rapido passaggio è stato immortalato da diverse persone via cellulare.

La prima e decisiva testimonianza – Avvistare per prima l’oggetto misterioso è stata una famiglia che abita in un attico vicino a Villa Chigi, poco lontano dalla Tangenziale Est.

Nel video chi ha ripreso si chiede: “Ma che sono?”. “Eccolo, sta salendo”, aggiunge commentando lo spostamento della sfera. “Che cos’è questa roba? E’ sparita”, l’ulteriore affermazione di sorpresa davanti ad un evento quanto mai atipico che si è verificato venerdì sera verso le 20:30.

E’ scoppiata la Ufo Mania – Non appena si è diffusa la notizia ha cominciato a serpeggiare tra gli abitanti del quartiere e in generale della città di Roma l’ansia da avvistamento. insomma una sorta di febbre da Ufo. Tutti stanno viaggiando con i telefonini in mano nella speranza di immortalare quello che potrebbe diventare un momento storico, ovvero il passaggio sulla terra di un essere non umano.

Verità o fantasia non è ancora dato sapersi, sta di fatto che il web è esploso e sulle piattaforme sociali tutti ne stanno parlando.

