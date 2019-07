Meteo domenica 14 luglio: attesi temporali al settentrione

Nella giornata di domenica attese condizioni di instabilità sulle regioni del nord con piogge e temporali nel corso del pomeriggio. Tempo migliore al centro e al sud dove continuerà ad imperare il clima estivo.

Il fine settimana di metà mese di concluderà all’insegna del clima tipico della stagione, sebbene in alcune zone della Penisola potrebbero verificarsi dei fenomeni di instabilità che costringerà a tenere gli ombrelli aperte per piogge e temporali. Se questo sabato una perturbazione ha colpito le aree del nord e del centro raggiungendo altresì il meridione, domani il tempo sarà più asciutto non fosse per qualche rovescio pomeridiano sulle regioni del nord.

Secondo le più recenti previsioni nella notte tra sabato e domenica una perturbazione si allargherà lungo le regioni nord-occidentali, quindi in quelle centrali tirreniche e pian piano scenderà verso sud. In ogni caso, niente paura, il brutto tempo durerà il tempo di un amen. Già nel corso della settimana la situazione tornerà ad essere di secco, con temperature in linea con le medie di stagione.

Le previsioni del 14 luglio nel dettaglio

Il cielo al nord

Chi si trova al nord del Paese incontrerà in mattinata delle precipitazioni a carattere locale tra la Romagna e il Veneto. Clima variabile ma asciutto sulle altre zone. Nelle ore pomeridiane di nuovo instabilità sulle Alpi, le Prealpi e l’Appennino con acquazzoni qua e là. Altrove meteo asciutto. Alla sera precipitazioni un po’ ovunque e a tratti anche di natura intensa.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali atteso in mattinata un tempo stabile con prevalenza di sole ovunque. Nelle ore pomeridiane di nuovo complessiva stabilità con solamente qualche nuvola sulla Toscana e il Lazio. Alla sera condizioni di instabilità a carattere locale con acqua specialmente tra la Toscana, l’Umbria e le Marche. Asciutto altrove.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole previsto al mattino un clima asciutto pur con della nuvolosità in Sardegna. Nelle altre zone prevalenza di sole. Nelle ore pomeridiane acqua sulla Sardegna, mentre in Sicilia ci sarà della nuvolosità leggera. Sereno altrove. Alla sera condizioni di stabilità pur con nuvole a tratti di passaggio.

Le temperature minime saranno stabili, mentre le massime in discesa al nord e al centro. In salita al sud.

