Dieta dimagrante estiva: per perdere i chili in eccesso

Dieta estiva: per perdere i chili in eccesso e ritrovare il proprio peso ideale. Il menù settimanale passo per passo

L’estate è arrivata e con essa anche la voglia di andare al mare o in piscina per allontanarci dal caldo torrido della città e per prendere un po’ di sole. Quindi con l’arrivo dell’estate tutte noi donne vogliamo avere un corpo da urlo: pancia piatta, le gambe snelle e niente maniglie dell’amore. Il rimedio ideale per eliminare il grasso addominale è quello di combinare una corretta alimentazione ad una costante attività fisica.

Quindi per ritrovare il vostro peso ideale oggi abbiamo deciso di proporvi questa dieta che vi aiuterà a perdere peso. Tuttavia prima di seguire la dieta o fare qualsiasi cosa ricordiamo e consigliamo di consultare il proprio medico curante per evitare di mettere a rischio la vostra salute.

Dieta dell’estate: il menù settimanale

La dieta antiossidante che vi proponiamo oggi aiuta a proteggere l’organismo dai danni dei radicali liberi ed è stata presa dal sito quotidianodiragusa.com

Lunedì: colazione con mezzo mango e uno yogurt magro. Pranzo: insalata verde, tre fette di prosciutto cotto o crudo, una fetta di pane ai cereali e una fetta di melone. Merenda: uno yogurt magro e 3 mandorle. Mentre per cena: pesce azzurro alla griglia, spinaci al vapore e una macedonia senza zucchero.

Martedì: colazione con una ciotola di mirtilli o fragole o mela a pezzi e una fetta di pane tostato integrale. Pranzo: insalata mista e peperoni alla griglia. Merenda: due fette di ananas. Cena: petto di pollo saltato in padella con verdure.

Mercoledì: colazione con un bicchiere di latte scremato e due prugne. Pranzo: insalata di tonno e avocado e una fetta di pane ai cereali. Merenda: una manciata di mirtilli secchi. Mentre per cena: petto di pollo piccolo in padella con il purè ottenuto da una patata pestata, insalata con ravanelli e due kiwi.

Giovedì: colazione con un frullato di frutta. Pranzo: pesce alla griglia e insalata con pomodoro e cetriolo. Merenda: una mousse magra di fragole. Cena: riso con curry e verdure e due fette di melone.

Venerdì: colazione con due fette di pane tostato, due cucchiaini di confettura di frutta senza zucchero e una mela. Pranzo: pesce alla griglia e insalata di pomodoro. Merenda: uno yogurt magro. Cena: spiedino di pesce alla griglia e insalata mista.

Sabato: colazione con 3 cucchiai di muesli non zuccherato con latte parzialmente scremato e una manciata di mirtilli o fragole. Pranzo: pollo lesso, due fettine di pane integrale e insalata di pomodori e cetrioli. Merenda: una tisana drenante al finocchio. Cena: 50 g di pasta al pomodoro con parmigiano.

Domenica: colazione con mezza fetta di pane tostato condito con formaggio spalmabile o burro e marmellata. Pranzo: riso con zucchine. Merenda: una fetta di anguria. Mentre per cena: 100 g di filetto di salmone alla griglia con 3 piccole patate novelle, spinaci e carote.

