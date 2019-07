Secondo gli astri, ogni segno zodiacale ha una zona erogena specifica, ecco qual’è

Una zona erogena è una parte del corpo che, quando stimolata, porta piacere. Mani, incavo dell’orecchio, ginocchia, esistono così tante parti da esplorare per incontrare il nirvana. E se consultassimo le stelle per conoscere meglio la nostra sessualità?

Sei mai stato sorpreso dal piacere che provavi quando il tuo partner toccava un punto specifico del tuo corpo? Se è così, potrebbe essere che il tuopartner è riuscito a identificare una delle tue zone erogene. Secondo gli astrologi, ogni segno si esalta al tocco di una delle sue parti corporee, ecco quali sono segno per segno:

Ariete

Se vuoi titillare un Ariete, soffermati sulla sua testa. La parte superiore del suo cranio è molto sensibile. Non lesinare su massaggi e petting in questa zona. Potresti fargli venire in mente molte idee su come farti impazzire.

Toro

La zona erogena di predilezione del Toro è il collo. Baci, carezze, tanti gesti teneri quanto il nativo del segno della terra poteva apprezzare. Una volta stimolato il collo, il Toro corre a capofitto nella ricerca del piacere.

Gemelli

I gemelli sono particolarmente stimolati quando ci si sofferma sulle loro braccia. I massaggi e i baci possono essere molto piacevoli per loro, specialmente se insisti sugli avambracci.

Cancro

Se vuoi far impazzire un nativo del Cancro, non trascurare il suo petto. I nativi di questo segno sono particolarmente sensibili ad esso. Questa zona del corpo, una volta stimolata, sarà il carburante del suo desiderio!

Leone

Se vuoi far ruggire di piacere i nativi del Leone, prova a far roteare le dita lungo la sua spina dorsale. Li immergerà in un’estasi senza confini.

Vergine

La Vergine è particolarmente sensibile quando si tocca la sua pancia. Carezze, massaggi, tanti gesti teneri che alimenteranno il loro desiderio. Dopodiché, vorranno sicuramente passare allo step successivo.

Bilancia

Se vuoi risvegliare i sensi del nativo Bilancia, non esitare a indugiare nella parte bassa della schiena. È in questa zona che risiede tutta l’eccitazione di questo segno. Inventivo, saprà come ringraziarti!

Scorpione

Lo Scorpione sarà particolarmente euforico se tocchi il suo orecchio. Che si tratti di baci o di teneri morsi, questo è il punto che devi stimolargli per farlo impazzire di piacere.

Sagittario

Il nativo di questo segno ama essere tenuto saldamente dai fianchi. Questo gesto li immerge in un profondo stato di eccitazione. Per iniziare una pazza notte d’amore, ora sai da dove cominciare.

Capricorno

Se vuoi stimolare il desiderio del Capricorno, soffermati sul lato delle sue ginocchia. Questo segno di terra diventerà immediatamente pazzo per l’eccitazione. Insisti sull’incavo del ginocchio, potresti essere sorpreso di quello che accadrà.

Acquario

Incoraggiate l’Acquario ad essere sensuale, accarezzando delicatamente i suoi polpacci. Lo immergerai in un’ubriachezza che inevitabilmente lascerà il posto alla tentazione.

Pesci

Il nativo di questo segno ama che gli vengano accarezzati teneramente i suoi piedi. Armati di una lozione profumata e gratificalo con un massaggio vigoroso. Sarà improvvisamente investito da un desiderio di lussuria languida.

