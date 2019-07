Ogni segno zodiacale ha un suo particolare modo di flirtare.

Flirtare è una cosa che prima o poi capita a tutti. C’è chi lo fa in modo evidente e chi quasi non lo fa notare. Ogni persona ha un suo personalissimo modo che per quanto possa cambiare negli anni mantiene sempre una sorta di impronta personale. Sebbene il modo di flirtare sia un mix di esperienza, carattere e modo di pensare, non si può nascondere che in parte si tratta di qualcosa di puramente istintivo e sotto questo aspetto le stelle giocano un ruolo importante influenzando i vari segni dello zodiaco. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che non si sentono in colpa dopo aver tradito e quali segni zodiacali sono tra i più misteriosi, scopriremo come flirtano le donne dello zodiaco. Visto che si tratta di un modo di fare che dipende molto dalla parte istintiva, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente o di quello che si vuole controllare.

Oroscopo: Come flirtano le donne dello zodiaco

Ariete – Provocando

Le nate sotto il segno dell’Ariete sono molto sicure di se e quando si trovano davanti a qualcuno che gli piace tendono ad essere provocatorie. Per loro, quello del flirt è uno degli aspetti più divertenti della vita e quando hanno modo di prendervi parte si impegnano al massimo al fine di rendere indimenticabile il momento. Questo modo di fare a volte esula la loro situazione sentimentale, spingendole a flirtare anche se sono impegnate, cosa che crea ovvi fraintendimenti ed il rischio di tensioni future. Ad ogni modo la loro capacità di incuriosire chi sta dall’altra parte è sempre molto forte, portandole ad avere molto spesso successo.

Toro – Coinvolgendo mentalmente

Le native del Toro amano mettersi in gioco restando nella propria comfort zone. Quando si trovano a flirtare, quindi, sono particolarmente brave ad attrarre gli altri coinvolgendoli mentalmente. Ciò avviene tramite modi di fare e soprattutto di parlare. Un mix di azioni che creano curiosità e aspettative, facendole apparire intriganti e sempre interessanti, soprattutto quando decidono di aggiungere al loro mix esplosivo anche dei momenti di autentica dolcezza che le fanno apparire come donne ideali, perfette per condividere i vari aspetti della vita.

Gemelli – Con l’esuberanza

Le nate sotto il segno dei Gemelli flirtano in modo puramente istintivo, senza seguire regole o calcoli mentali. Lo fanno perché nella vita amano vivere senza pianificare nulla e la sensazione di libertà data dal brivido dell’imprevisto è la cosa che più gli interessa. Per questo motivo sono in grado di essere pienamente se stesse anche con eventuali sbalzi d’umore che, per assurdo, tante volte riescono a conferirgli maggior fascino. Di sicuro, se particolarmente coinvolte non tendono a nasconderlo ma, al contrario, sono pronte a dimostrarlo in ogni modo, rendendo il tutto ancor più frizzante.

Cancro – Estremizzando la propria femminilità

Le native del Cancro quando flirtano lo fanno mettendo in gioco tutta la loro femminilità. Ciò significa che ogni loro mossa sarà sempre calcolata e messa in atto apparentemente in modo casuale ma sempre dopo un’attenta riflessione. Il loro modus operandi è fatto di sguardi suadenti e modi di fare aggraziati e volti ad estremizzare i loro punti di forza. Cosa che gli riesce sempre benissimo e che gli conferisce un fascino estremamente spiccato e in grado di farle notare sempre e comunque.

Leone – Facendo dell’ironia

Le nate sotto il segno del Leone amano flirtare coinvolgendo gli altri con la loro intelligenza. Gli piace farsi notare esteticamente per poi rimarcare la loro superiorità sfoggiando una velata ironia volta a mettere in evidenza la loro presenza di spirito. Il loro è un gioco delle parti che si divertono a mettere in campo in modo particolare e che ha spesso successo, portandole ad ottenere sia le attenzioni che tanto desiderano che il totale interesse da parte di chi, attratto come non mai da questo mix esplosivo, non può fare altro che interessarsi a loro.

Vergine – Con un velato umorismo

Le native della Vergine sono sempre molto attente al mondo che le circonda e questo perché tendono ad osservare e studiare ogni cosa, ivi comprese le persone che potrebbero interessargli. Quando decidono che qualcuno fa al caso loro, iniziano a flirtare quasi timidamente, cercando di farsi notare ma senza mai esagerare ed usando un sottile umorismo per dire le cose senza esporsi mai troppo. Si tratta di un modo di fare che non tutti comprendono ma che quando viene colto ha sicuramente un suo fascino, tale da far sentire coinvolti coloro che prendono gioco al flirt.

