Il miele, alleato della tua bellezza: consigli su come usarlo- VIDEO

Come usare il miele per la tua bellezza? Scoprilo seguendo i nostri consigli di utilizzo: maschere per le impurità del viso, per i capelli e per l’idratazione – VIDEO

Miele: consigli di bellezza per la cura della tua pelle. Il miele è uno dei pochi alleati in grado di rendere luminosa la pelle del corpo, idratarla e renderla morbida e setosa. Ideale come maschera per i capelli aridi e secchi, il miele è un valido aiuto anche per tante altre cose inerenti la tua bellezza

Leggi anche: Il miele, alleato della tua bellezza: scopri come usarlo

Scopri le ricette e i consigli cliccando sul video in alto. Un modo semplice per coccolare la tua pelle quotidianamente

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI