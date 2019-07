La felicità dei bambini dipende al 50% da quella dei genitori. I sorrisi dunque sarebbero ereditari.

La formula della felicità esiste e per il 50% deriva da quella dei nostri genitori. La felicità dei bambini sarebbe anche genetica, almeno per metà. Il resto dipenderebbe per il 10% dai fattori esterni che influenzano la vita ogni giorno e per il 40% dallo stato mentale di ciascun individuo.

Questi dati sarebbero stati messi in luce da uno studio dello psicologo Martin Seligman ma anche da quello di altri psicologi.

La felicità dei bambini è ereditaria

La felicità dei nostri figli dipende dalla nostra, questa è una grande responsabilità che ogni genitore dovrebbe sentire su di se ogni giorno. Per metà infatti, i loro sorrisi sarebbero ereditari e condizionati dunque dallo stato mentale positivo che permea la mente di chi li ha messi al mondo. Ad occuparsi della componente genetica della felicità è stato lo studioso Todd Kashdan.

Ma la felicità di ogni individuo e soprattutto dei più piccoli è influenzata ogni giorno da fattori ambientali e quindi vivere un ambiente famigliare sereno e positivo è davvero importantissimo, bisognerebbe pensarci ogni qualvolta ci si ritrova ad alzare la voce di fronte ai propri figli o ci si lascia andare a sfoghi emotivi al limite. I bambini infatti sono come spugne che assorbono tutto ciò che vivono e percepiscono nell’ambiente in cui vivono, primo fra tutti quello famigliare.

Un 40% per cento della felicità provata però dipende dai nostri stati mentali interni ed è quella parte di emotività e di pensieri che possiamo governare e rendere positiva ogni giorno, soprattutto da adulti. Vivere il buonumore in famiglia è senza dubbio il segreto per crescere dei bambini e dei futuri adulti felici e sicuri di se stessi.

