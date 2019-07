Care signore, ecco le prime 13 cose che ricorderà di voi il sesso opposto al primo appuntamento

Molte donne credono che gli uomini si concentrano solo sull’aspetto fisico di una donna quando ne incontrano una e che questo sia il loro principale vantaggio in termini di seduzione. Tuttavia, anche se alcuni tratti fisici possono attrarre l’uomo, l’aspetto fisico non è il l’unico aspetto che un uomo ricorderà di una donna. Scopri cos’altro gli resterà di te:

1- Le tue labbra

Più di uno studio ha dimostrato che i baci hanno l’effetto di ridurre significativamente lo stress. Non sorprende quindi che le labbra facciano parte dell’elenco di ciò che attira in primo luogo un uomo. Prenditene cura conservando la loro naturalezza!

2- La tua postura

La postura di una donna può rivelare informazioni importanti sul suo modo di essere. Un uomo potrebbe sentirsi attratto da una donna che sta in piedi tenendo la testa alta, poiché è un indicatore di bellezza e sicurezza di sé.

3- Il tuo sorriso

Puoi esserne sicura, gli uomini sono solitamente molto colpiti dal sorriso radioso di una donna. Ma è importante che sia caldo, naturale e sincero.

4- Il tuo stile di abbigliamento

Un uomo che non è superficiale sarà senza dubbio attratto da una donna che ha il suo stile personale e che sa essere bella, elegante e discreta allo stesso tempo. Quindi non cercare di vestire volgarmente e optare per uno stile che si adatta alla tua personalità.

5- Il tuo approccio

Proprio come la tua postura, il modo in cui cammini fornisce un’idea del tuo modo di essere e della tua personalità. Un approccio rilassato ma femminile e sicuro funzionerà chiaramente a tuo favore in un gioco di seduzione.

6- I tuoi glutei

Questa parte dell’anatomia femminile è indubbiamente una risorsa fisica molto importante e tende ad attrarre facilmente lo sguardo degli uomini. Non esitare ad enfatizzarlo ma senza volgarità.

7- Cosa tieni di te

Per quanto possa sembrare sorprendente, ciò che porti nella tua borsa può rivelare molto di chi sei. Quindi, un uomo sarà sempre felice di vederti portare oggetti che ti permettono di prenderti cura di te costantemente e tenerti pronto per ogni evenienza.

8- La bellezza dei tuoi capelli

Osservare il volto di una persona è il modo principale per sapere se ti piace o no, dici che se un uomo ti guarda alle spalle, non è che sta semplicemente guardando il sedere . C’è anche una buona possibilità che stia ammirando i tuoi capelli, una parte importante della tua bellezza. Prenditi cura di loro e non te ne pentirai.

9- Il tuo comportamento

Ovviamente, non solo le risorse fisiche contano. Il tuo atteggiamento è anche una delle prime cose che incoraggerà un uomo a volersi avvicinare a te o a dissuaderlo. Una donna può essere molto attraente, ma se avrà un comportamento immaturo, inadeguato o irrispettoso penalizzerà senza dubbio l’opinione che l’uomo avrà di lei. Quindi stai attenta a come agisci.

10- I tuoi amici

Abbastanza naturalmente, le persone che incontriamo hanno molto in comune con noi lasciano sfuggire alcuni tratti della nostra personalità. Questo principio dovrebbe farti tenere a mente che un uomo si farà un’idea della tua personalità osservando la tua cerchia di amici.

11- I tuoi piedi

La bellezza dei piedi è un grande vantaggio in termini di seduzione, sia per una donna che per un uomo. Assicurati che siano puliti e molto morbidi, un uomo che cerca di essere sedotto non è attratto da cose che lo respingono o lo disgustano.

12- Tacchi alti

Anche se non tutte le donne amano indossarli, i tacchi alti possono aiutarti a sedurre e a dare una forte impressione al sesso opposto. Detto questo, è inutile sforzarsi di metterli se ti mettono a disagio.

13- Il tuo modo di ballare

La danza, qualunque cosa tu dica, è un linguaggio del corpo che ti permette di comunicare sensualmente con l’altro. Grazie alla danza, le possibilità di attrarre “il fortunato vincitore” si moltiplicano, specialmente se ti viene offerto di ballare con lui ad una festa. Rilassati, lasciati trasportare dal ritmo e soprattutto divertiti!

