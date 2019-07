Detox, sana, e anche economica: è la dieta del riso e della mela che promette di farci perdere un bel numero di chili in pochi giorni e ci rimette in sesto.

Riso e mele, due alimenti che entrano normalmente nelle nostre case. Ma se vi dicessimo che possono farvi anche perdere fino a cinque chili in una settimana?

Merito della dieta del riso e della mela, un vero toccasana per tutte quelle che hanno il terrore della prova costume o che devono presentarsi in forma ad un appuntamento importante. Un regime alimentare che disintossica l’organismo, ipocalorica e che elimina il problema della ritenzione idrica.

Dieta del riso e della mela, cosa portiamo in tavola?

La dieta del riso e della mela ha come base questi due cibi, ma in realtà è ricca di verdura e frutta. A suo vantaggio c’è che è ricca di vitamine e fibre, ma è anche povera di calorie. Quindi prima di cominciare consultate sempre uno specialista.

La verità però è che tutti possono praticare la dieta del riso e della mela. Non serve una particolare preparazione o predisposizione, prevede alimenti che vanno bene per tutti e si basa su due aspetti fondamentali. La mela è un buon modo per sostituire tutte le bevande zuccherate e i dolci. Il riso invece riempie molto e quindi ci fa sentire più sazie.

Ma cosa dobbiamo mettere nel piatto per essere fedeli alla dieta del riso e della mela? Per la colazione non ci possiamo sbagliare, è la stessa per tutti i sette giorni: un bicchiere di latte (anche vegetale), due gallette di riso o due fette biscottate integrali, una mela e un caffè.

Lunedì a metà mattinata una mela, a pranzo 150 g di pesce al vapore (nasello, merluzzo e simile), insalata mista a piacere e due gallette di riso. A metà pomeriggio macedonia di mele e pesche non zuccherata e per cena 70 g di riso integrale con peperoni, un uovo sodo, una mela.

Martedì come spuntino una mela cotta. Per pranzo 70 g di ricotta, insalata di pomodoro e 2 crackers integrali. A merenda un frullato di mela, pera e arancia e la sera due uova sode con broccoli bolliti e conditi con olio e limone, una mela. Il giorno successivo una mela a metà mattinata e a pranzo 100 g di petto di pollo alla piastra, spinaci bolliti e due gallette di riso. A merenda mela cotta e a cena 80 g di riso basmati con olio a crudo, 90 g di bresaola, insalata mista.

Giovedì a metà mattina una mela frullata, per pranzo 60 g di riso allo zafferano, insalata mista, due crackers integrali. Merenda con una mela e una banana e per cena 150 g di petto di carne bianca alla piastra, spinaci crudi conditi con olio, sale e limone. Venerdì come spuntino una spremuta d’arancia e una mela, a mezzogiorno 120 g di bresaola e rucola condita con olio d’oliva, sale e limone. Nel pomeriggio purea di mele senza zucchero e la sera 80 g di riso basmati con pollo al curry più una mela.

Sabato come spuntino, una mela. Per pranzo 60 g di riso e 50 g di tonno al naturale con peperoni arrostiti.

A merenda una mela cotta e a cena passato di verdure, zucchine condite con olio, sale e limone, tre gallette di riso e uno yogurt bianco. Infine l’ultimo giorno come spuntino una mela e una banana, a pranzo 70 g di risotto con i funghi e insalata mista. Nel pomeriggio due mele e a cena

petto di pollo alla piastra, spinaci bolliti conditi con olio e limone, due gallette di riso.

