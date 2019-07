Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo con tutti i programmi che i principali canali in chiaro vorranno proporvi per la prima serata.

Una nuova serata vi attende e anche questa volta la tv è pronta a esserne protagonista, così da regalarvi un intrattenimento all’insegna del divertimento e del relax.

Qui di seguito troverete infatti il palinsesto televisivo per la prima serata di oggi, un dettagliato elenco che vi illustra tutti i programmi che i vari canali in chiaro hanno deciso di proporvi per questo giovedì sera.

Scorretelo insieme a noi, individuate l’opzione che maggiormente sentirete nelle vostre corde e godetevi poi la serata.

Buon relax e… buona visione!

Stasera in tv: palinsesto giovedì 11 luglio

Rai Uno – Don Matteo – Stagione 11 Episodio 9 – La mia giustizia (Fiction)

Il prete investigatore interpretato da Terence Hill e il fido Maresciallo Cecchini, con il volto di Nino Frassica, tornano per altre indagini affiancati da vecchi e nuovi amici, tra cui: Carlo Conti, nei panni di se stesso, un capitano donna (Maria Chiara Giannetta) e del pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico).

Rai Due – Un’estate fa (Show)

una decappottabile d’epoca è la locarono per compiere un viaggio tra i successi musicali estivi dagli anni ’60 ad oggi. Interviste a cantanti, artisti e testimoni e materiale di repertorio scandiscono l’excursus di quelle che sono state le colonne sonore delle estati degli italiani negli ultimi 50anni.

Rai Tre – Moonlight – Tre storie di una vita (Film)

La storia cruda e commovente di Chiron, un afroamericano omosessuale, scorre in una Miami violenta. Tre diversi attori interpretano le tre diverse fasi della vita di questo ragazzo in un vero e proprio racconto di formazione: Alex R. Hibbert per il capitolo sull’infanzia, Ashton Sanders per l’adolescenza e infine Trevante Rhodes nei panni del protagonista da adulto.