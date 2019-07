Scopri quali sono i segni zodiacali più perfidi dello zodiaco e quali non lo sono affatto.

L’essere umano sa essere cattivo in modi diversi così come, ovviamente, sa essere anche buono, gentile, etc… La verità è che ognuno di noi ha in se svariate caratteristiche che tendono ad emergere in base alle situazioni e che da persona a persona possono ovviamente essere diverse. Quando si parla di perfidia, ad esempio, non si intende che un segno sia totalmente cattivo ma che quando si parla di perfidia riesce meglio degli altri.

Detto ciò, quindi, e dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più misteriosi tra tutti e quali segni dello zodiaco tradiscono senza pentirsi, oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali più perfidi e quali non lo sono quasi per nulla. Trattandosi di un modo di essere che ha molto a che fare con il modo di sentire, il consiglio è quello di controllare il profilo dell’ascendente in modo da avere un quadro più chiaro della situazione.

Oroscopo: I segni zodiacali più perfidi e quelli che non lo sono affatto

Ariete – Decisamente perfidi

I nati sotto il segno dell’Ariete, tra tutti i segni, sono quelli che eccellono quando si parla di perfidia. Quando si sentono ostacolati o minacciati, infatti, tendono a tirar fuori le armi al fine di aggiudicarsi la vittoria in quella che tante volte diventa la loro guerra personale. Amanti delle sfide, tendono a sentirsi spesso in competizione con gli altri e quando ciò accade se temono che dall’altra parte ci siano più possibilità di vittoria, iniziano ad irrigidirsi provando sentimenti spiacevoli che alla lunga possono portarli a reazioni anche estreme.

Toro – Perfidi solo se serve

I nativi del Toro amano vivere in pace e armonia e quando possono sono persino inclini a smorzare possibili discussioni o tensioni con terzi. Se si sentono toccati sul personale, però, ecco che cambiano all’improvviso, diventando inizialmente guardinghi fino a raggiungere anche alti livelli di perfidia. Di loro si può dire che attaccano essenzialmente per difendersi o per proteggere ciò che ritengono loro. Quando ciò accade agiscono senza pensare troppo e, soprattutto, senza pentirsi delle conseguenze. Per loro in casi estremi ogni mezzo ha senso di esistere. Per fortuna questi episodi sono davvero rari e limitati a situazioni davvero estreme.

Gemelli – Perfidi più che altro a parole

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone socievoli e gentili ed amano così tanto sentirsi bene con gli altri da non avere la minima intenzione di comportarsi male. Ogni tanto, però, specie se attraversano uno dei loro momenti no, possono diventare perfidi soprattutto con le parole. Pungenti come pochi, quando si rendono conto di poter ferire così facilmente non esitano a farlo. Tuttavia non è una cosa che gli capita spesso ma solo quando litigano con qualcuno o si sentono così giudicati da dover esprimere il proprio parere. Cosa che faranno cercando di mettere a tacere voci che non vogliono sentire.

Cancro – Modestamente perfidi

I nativi del Cancro amano mostrare sempre la parte più dolce e gentile di se, mettendo da parte quella più perfida che sanno tenere ben nascosta in modo da tirarla fuori solo nelle occasioni speciali. Quando si sentono attaccati o non apprezzati come vorrebbero diventano infatti più irascibili e iniziano a provare un tale risentimento da dare il peggio di se. Di solito il loro essere perfidi si traduce in dispetti che fanno alle persone che in quel momento vedono di cattivo occhio e se sono proprio esasperati in parole che per l’occasione sanno usare benissimo, rendendole dure come macigni. Insomma, per quando siano dolci, hanno una seconda faccia che è sempre meglio non esplorare.

Leone – Abbastanza perfidi

I nati sotto il segno del Leone si presentano sempre come persone allegre, positive e concentrate nel trovare modi diversi per migliorare la propria vita. Ad un primo sguardo non sembrerebbero persone capaci di gesti perfidi ma si tratta solo di una facciata dietro la quale si cela un tale bisogno di avere sempre ciò che desiderano da poter mettere in campo azioni inimmaginabili. Il più delle volte la loro perfidia si esplica in parole pesanti da digerire. Altre volte possono arrivare a fare qualche “sgambetto” sul lavoro se ritengono che qualcuno stia cercando di fregarli o di prendere il loro posto. Essendo molto bravi nel badare a se stessi sanno sempre come difendersi e contrattaccare e quando decidono di farlo capita facilmente che mettano in gioco la loro capacità di essere perfidi.

Vergine – Perfidi quando serve

I nativi della Vergine sono persone estremamente razionali e ciò li porta a ragionare su tutto ciò che li circonda e, ovviamente, anche sulle persone che hanno intorno. Quando ritengono di aver subito un torto diventano così tesi e nervosi da mettere in atto tutta la perfidia possibile e questo perché detestano l’idea che qualcuno si prenda gioco di loro o tenti in qualche modo di fregarli. Atteggiamento che cambia improvvisamente se riescono a chiarirsi o a comprendere che nessuno ce l’ha con loro. Si può quindi dire che sanno come essere perfidi ma che ciò avviene solo quando serve. Negli altri casi preferiscono di gran lunga vivere pacificamente e senza troppe tensioni, visto che già la loro vita risulta spesso nevrotica per via dei tanti pensieri che hanno.

