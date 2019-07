Il nuovo singolo di Rovazzi ha colpito tutti per la presenza di J-Ax.

Fonte: Instagram.com/rovazzi

Si intitola “Senza pensieri” ed è il nuovo singolo di Rovazzi. Un brano che il giovane cantautore ha cantato con la partecipazione di Loredana Bertè e J-Ax. A far parlare di se, però, più della canzone stessa è stata la presenza dell’ex collega J-Ax con il quale Rovazzi ha collaborato insieme a Fedez prima che le voci della separazione tra loro ponessero fine a tutto. Dopo la fine del noto terzetto, quindi, Rovazzi e J-Ax sono tornati a condividere il mondo delle sette note, lasciando però indietro Fedez. In molti si sono chiesti come l’ha presa il cantante e la rivista Chi ieri ha dato risposta anche a questo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Fabio Rovazzi: la sua nuova fidanzata si chiama Kokeshi – VIDEO

Se vuoi restare sempre aggiornata sui personaggi del mondo della musica e dello spettacolo CLICCA QUI!

La reazione di Fedez al brano cantato da J-Ax e Rovazzi

Fonte: Instagram.com/rovazzi



Secondo il giornale Chi, Fedez non ha apprezzato in modo particolare il ritorno insieme di J-Ax e Rovazzi ma al momento, momentaneamente lontano dalla musica, ha deciso di consolarsi pensando ad allargare la famiglia.

Il rapper, non si è ancora espresso sull’argomento né per smentire né per aggiungere qualcosa di suo. Al momento, anzi, sembra passarsela bene in Giappone con moglie e figlio. A guardarlo, insomma, non si direbbe che abbia vissuto male la cosa.

Quanto a J-Ax e Rovazzi, il loro sodalizio di base non si era mai rotto del tutto. Sebbene Fabio Rovazzi avesse abbandonato l’etichetta Newtopia, successivamente abbandonata anche da J-Ax, il rapporto tra i due non si sarebbe mai incrinato, tanto che in un paio di occasioni si erano visti persino insieme.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Fedez: “ecco che c’è davvero tra me, Rovazzi e J-Ax” VIDEO

La vera rottura pare quindi essere avvenuta tra Fedez e J-Ax e tra Fedez e Rovazzi, lasciando i due in comunicazione tra loro. Il mistero sul perché della fine del trio e successivamente del duo formato da Fedez e J-Ax, almeno per il momento, sembra quindi destinato a rimanere tale.

Intanto il brano “Senza pensieri” pare stia piacendo moltissimo e sia già tra i più ascoltati tanto da essere candidato a diventare il nuovo tormentone dell’estate. Per Rovazzi, quindi, un altro brano di successo e destinato a far parlare di se per un bel po’.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Barbara d’Urso: ecco perché ha detto no al video con Rovazzi

Leggi anche -> Rovazzi: commento a caldo sul matrimonio dei Ferragnez

Leggi anche -> J-Ax e Fedez, un sodalizio da rifare: Ecco perché