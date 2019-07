Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati, ma quali sono i motivi della rottura? Lei confessa tutto in un post pubbicato su Instagram.

La storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi del duo Benji e Fede è finita. Dopo i rumors degli scorsi mesi che li volevano in crisi e che non erano mai stati confermati, oggi arriva l’annuncio ufficiale. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, infatti, Paola ha annunciato l’addio al cantante.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati: “spesso fidarsi non serve a nulla”

Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno vissuto una bellissima storia d’amore documentata anche sui social. Entrambi molto attivi, i due hanno spesso condiviso i momenti trascorsi insieme. Nell’utimo periodo, però, qualcosa era cambiato e i fans avevano pensato ad un periodo di crisi. Paola, però, questa mattina, ha deciso di vuotare il sacco annunciando la fine della sua storia con il cantante.

“La mia storia con Federico si è conclusa. Se avete imparato a conoscermi, sapete che in amore do tutto. Ma, quando vedo mancare di rispetto, non ci sto. Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla” – spiega Paola non svelando, però, nei dettagli, cosa ha scatenato la crisi. “Il mio pensiero adesso, come potete immaginare, è curare la mia mente e il mio corpo, che, come alcuni di voi hanno visto, è un po’ mutato negli ultimi tempi. Vi chiedo soltanto di comprendere il momento molto delicato, almeno per me e di rispettare questo periodo. Vi mando un bacio”.

Federico Rossi, però, ieri sera, assistenedo al Jova Beach Party di Rimini, mentre Jovanotti cantava Chiaro di luna, ha pubblicato su Instagram una storia taggando Paola Di Benedetto e aggiungendo un cuore rosso. Cos’è successo, dunque, tra i due?

