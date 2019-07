E’ morto stamani in Francia: Vincent Lambert – VIDEO

Vincent Lambert è morto stamani in Francia nell’ospedale di Reims. Da 8 giorni non veniva più alimentato. L’uomo era simbolo della lotta per il fine vita – VIDEO

E’ morto stamani Vincent Lambert, ritenuto in Francia uomo simbolo della lotta per il fine vita. Vincent, deceduto dopo 8 giorni dalla sospensione delle cure e dell’alimentazione.

Leggi anche: Addio a Valentina Cortese: l’ultima diva del cinema – VIDEO

Vittima di un incidente stradale nel 2008 in seguito al quale è finito in stato vegetativo, Vincent è morto questa mattina nell’ospedale centrale di Reims, nel nord della Francia, dove era ricoverato da anni. La notizia è stata diffusa dal nipote Francois.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI