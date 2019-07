Il miele, alleato della tua bellezza: scopri come usarlo

Miele: alleato per la tua bellezza, i consigli (Istock Photos)

Il miele è l’alleato numero uno per la cura della tua pelle e non solo, efficace per i tuoi capelli secchi, per le labbra screpolate e ottimo come idratante naturale. Scoprii nostri consigli di bellezza naturale e come usarli a casa

Il miele, non solo è dolce e salutare per il nostro organismo ma, pochi sanno che il miele ha infinite proprietà curative e ottimo alleato per il benessere della pelle e della cura dei capelli. Le infinite proprietà benefiche che il miele possiede lo rendono l’amico numero uno contro la secchezza della pelle del corpo, i punti neri e le labbra screpolate. Contiene principalmente zuccheri (saccarosio, fruttosio e glucosio), che lo rendono un principio attivo molto utilizzato nella preparazione di cosmetici ad azione emolliente e restituiva. Ricco in polifenoli e flavonoidi ad azione antiossidante e in enzimi con proprietà elasticizzanti, è un ingrediente utilizzato in prodotti anti-ageing, trofici e rassodanti. Il miele viene utilizzato come ingrediente emolliente e protettivo in diverse preparazioni cosmetiche destinate al trattamento di pelli screpolate, secche e sensibili. Lo si ritrova anche in prodotti dopo sole poiché determina attenuazione dei fenomeni infiammatori causati dalle radiazioni ultraviolette e accelera la rigenerazione degli epiteli di rivestimento. In associazione con la cera d’api è usato per la preparazione di cerette depilatorie. Viene solubilizzato nella fase acquosa di formulazioni cosmetiche. Alle normali concentrazioni d’uso (0.5-5%) non provoca alcun effetto collaterale.

Scopriamo insieme questo magnifico alimento e come esso possa essere la soluzione migliore ai tuoi problemi estetici e cosmetici.

Scopriamo il miele: un po’ di storia

Benefici per la cura della pelle, il miele Fonte: Istock

Il miele è un prodotto alimentare generato dalle api mellifere. Queste ultime, immagazzinano il nettare dei fiori o le secrezioni provenienti dalle parti vive delle piante (melata), aggiungono delle sostanze proprie e poi lasciano che il tutto maturi all’interno dell’alveare. Il nettare è la sostanza zuccherina che i fiori producono per attirare gli insetti, tra cui le api, che diventano così trasportatori inconsapevoli del polline, elemento fecondante delle altre piante. In natura, ogni fiore produce un nettare diverso e dunque differenti saranno le tipologie di miele presenti. La parola miele probabilmente deriva dalla forma ittita “melit” o dal latino “mel” e per millenni è stato l’unico elemento dolcificante dei cibi. Era apprezzato dai Sumeri e anche dagli Egizi che accanto alle mummie posavano grossi recipienti colmi di miele affinché il defunto lo portasse con sé nell’aldilà. I Greci lo definivano il “nettare degli dei”, perché utilizzato nei riti religiosi mentre i Romani lo usavano per la produzione di birra e idromele. Il miele contiene glucosio e fruttosio, due zuccheri dalle calorie naturali, è un prodotto completo per eccellenza ed è ottimo per chi voglia seguire un’alimentazione sana e prendersi cura del proprio corpo in maniera naturale.

Miele: gli infiniti benefici per la bellezza della tua pelle

Miele: alleato per la tua bellezza Fonte: Istock

Le sue numerose virtù, dall’azione idratante a quella energizzante fino a quella anti-acne e antinfiammatoria, rendono il miele un alleato prezioso per la salute e la bellezza della pelle. Scopriamo meglio tutti benefici che il miele può assicurare alla pelle e ai capelli.

Una coccola idratante per la pelle: Il miele assicura alla pelle anche la giusta dose di idratazione. Nutre il derma in profondità, garantendogli un buon livello di idratazione costante e contrastando la secchezza cutanea. Merito, anche, della proprietà igroscopica del miele, cioè la capacità di assorbire e trattenere l’acqua. Il consiglio, è di spalmare due cucchiaini di miele, leggermente scaldato a bagnomaria, sulla pelle del viso, proprio come se fosse una crema idratante.

Il miele assicura alla pelle anche la giusta dose di idratazione. Nutre il derma in profondità, garantendogli un buon livello di idratazione costante e contrastando la secchezza cutanea. Merito, anche, della proprietà igroscopica del miele, cioè la capacità di assorbire e trattenere l’acqua. Il consiglio, è di spalmare due cucchiaini di miele, leggermente scaldato a bagnomaria, sulla pelle del viso, proprio come se fosse una crema idratante. Antibatterico: Il miele garantisce alla pelle una dolce protezione. Infatti, è in grado di comportarsi come una sorta di scudo, al servizio della pelle, contro l’aggressione degli agenti atmosferici, dal vento allo smog, ma non solo. Forte delle sue proprietà antibatteriche e antimicotiche, il miele, protegge la cute anche dall’attacco di molti microrganismi pericolosi.

Il miele garantisce alla pelle una dolce protezione. Infatti, è in grado di comportarsi come una sorta di scudo, al servizio della pelle, contro l’aggressione degli agenti atmosferici, dal vento allo smog, ma non solo. Forte delle sue proprietà antibatteriche e antimicotiche, il miele, protegge la cute anche dall’attacco di molti microrganismi pericolosi. Contro le scottature: il miele è un ottimo alleato per lenire le scottature solari e non solo. Ottimo come rimedio contro ferite, lesioni e abrasioni. Il miele può essere un valido supporto per favorire la guarigione dei tessuti. Il merito, soprattutto, è delle sue proprietà rigeneranti e igroscopiche, senza dimenticare quelle antinfiammatorie, utili anche contro le punture di insetti, i rossori e i pruriti cutanei.

Potente anti-age: tra le innumerevoli proprietà per la pelle, il miele è anche un potente anti-age. Combatte l’invecchiamento dell’epidermide. In molti l’hanno riscoperto e in tanti, dalle aziende cosmetiche a quella farmaceutiche, l’hanno sfruttato come protagonista di creme e prodotti contro l’invecchiamento. Il miele, infatti, grazie alle sostanze antiossidanti che contiene, è ottimo per contrastare l’azione dei radicali liberi e, di conseguenza, anche il processo di invecchiamento della pelle e dei tessuti.

tra le innumerevoli proprietà per la pelle, il miele è anche un potente anti-age. Combatte l’invecchiamento dell’epidermide. In molti l’hanno riscoperto e in tanti, dalle aziende cosmetiche a quella farmaceutiche, l’hanno sfruttato come protagonista di creme e prodotti contro l’invecchiamento. Il miele, infatti, grazie alle che contiene, è ottimo per contrastare l’azione dei e, di conseguenza, anche il processo di della pelle e dei tessuti. Combatte i punti neri e l’acne: Il miele, complici la sua azione antinfiammatoria, ma anche quella antibatterica, che tiene “alla larga” gli agenti esterni responsabili dell’acne, è un valido alleato per contrastare la comparsa di brufoli, punti neri e pelle grassa. Per combattere la pelle grassa e i punti neri, la soluzione è una maschera fai da te a base di miele e bicarbonato. Il mix dei due ingredienti ha un’efficacia molto intensa sul sebo in eccesso del viso, purificando all’istante la pelle. Quindi dopo aver mescolato insieme 2 cucchiaini di miele e 2 di bicarbonato, spalmante con le dita la maschera facendo attenzione a massaggiare delicatamente e in senso circolatorio sulle zone interessate. Lasciate agire per 10-15 minuti e risciacquate con abbondante acqua tiepida. Usare la maschera una volta la settimana. Mentre per la pulizia della pelle, il giusto mix di miele, olio d’oliva e limone può garantire alla pelle un’ottima pulizia. Infatti, il miele è il protagonista ideale di composti naturali per lo scrub e il gommage , perfetti per la pulizia settimanale della pelle: si eliminano le cellule morte, ridando nuovo tono e luce alla cute, del viso e del corpo.

Il miele, complici la sua azione antinfiammatoria, ma anche quella antibatterica, che tiene “alla larga” gli agenti esterni responsabili dell’acne, è un valido alleato per contrastare la comparsa di brufoli, punti neri e pelle grassa. Per combattere la pelle grassa e i punti neri, la soluzione è una maschera fai da te a base di miele e bicarbonato. Il mix dei due ingredienti ha un’efficacia molto intensa sul sebo in eccesso del viso, purificando all’istante la pelle. Quindi dopo aver mescolato insieme 2 cucchiaini di miele e 2 di bicarbonato, spalmante con le dita la maschera facendo attenzione a massaggiare delicatamente e in senso circolatorio sulle zone interessate. Lasciate agire per 10-15 minuti e risciacquate con abbondante acqua tiepida. Usare la maschera una volta la settimana. Mentre per la pulizia della pelle, il giusto mix di può garantire alla pelle un’ottima pulizia. Infatti, il miele è il protagonista ideale di composti naturali per lo e il , perfetti per la pulizia settimanale della pelle: si eliminano le cellule morte, ridando nuovo tono e luce alla cute, del viso e del corpo. Energizzante e tonificante: Nuova luminosità, nuovo tono e nuova energia alla pelle: ecco il triplice effetto garantito dal miele e, in particolare, dalle maschere cutanee, da applicare settimanalmente, che lo contengono. Una ricetta per tutti: miele, farina d’avena, un cucchiaio di infuso di salvia e un tuorlo d’uovo. Massaggiare sulla pelle e lasciare in posa per una decina di minuti, risciacquare con abbondante acqua. Il tono della pelle risulterà istantaneamente più compatto ed elastico.

Nuova luminosità, nuovo tono e nuova energia alla pelle: ecco il triplice effetto garantito dal miele e, in particolare, dalle maschere cutanee, da applicare settimanalmente, che lo contengono. Una ricetta per tutti: miele, farina d’avena, un cucchiaio di infuso di salvia e un tuorlo d’uovo. Massaggiare sulla pelle e lasciare in posa per una decina di minuti, risciacquare con abbondante acqua. Il tono della pelle risulterà istantaneamente più compatto ed elastico. Contro la secchezza dei capelli: il miele diluito in acqua tiepida diventa un eccellente prodotto da applicare dopo lo shampoo, da sciacquare velocemente e lasciar asciugare all’aria aperta per avere capelli lucidi e setosi. In caso di forfora, applicatelo direttamente al cuoio capelluto e massaggiate a fondo, mentre se lo mescolate ad un rosso di uovo sbattuto e lo applicate per 10 minuti avrete realizzato un impacco per capelli nutriente e rinvigorente in caso di chiome spente e rovinate da sole o tinte.

il miele diluito in acqua tiepida diventa un eccellente prodotto da applicare dopo lo shampoo, da sciacquare velocemente e lasciar asciugare all’aria aperta per avere capelli lucidi e setosi. applicatelo direttamente al cuoio capelluto e massaggiate a fondo, mentre se lo mescolate ad un rosso di uovo sbattuto e lo applicate per 10 minuti avrete realizzato un e rinvigorente in caso di chiome spente e rovinate da sole o tinte. Idratante per le labbra: usato puro, il miele è un ottimo rimedio per labbra screpolate dal sole o dal vento, secche e disidratate. Inoltre, il miele puro è un’ottima maschera di bellezza per viso, mani, piedi, corpo. Applicatelo, lasciatelo agire qualche minuto e risciacquate: la pelle sarà morbida, elastica e nutrita.

Le ricette di bellezza a base di miele: una coccola naturale

Il miele: alleato per la tua bellezza, i consigli

Abbiamo già accennato a come il miele è un potente alleato naturale per la cura della nostra bellezza. Ottimo per la pelle, emolliente, idratante, tonificante e fa miracoli se usato contro l’acne, i punti neri e per rendere i tuoi capelli magnificamente lisci e setosi. Non solo, con le molteplici proprietà curative e antinfiammatorie, il miele è utile anche come antibatterico e per accelerare la guarigione di infiammazioni, abrasioni e scottature dai raggi UV. Il suo uso, valido sia nelle stagioni fredde che calde è un toccasana per la cura della pelle del viso, specie per combattere i primi segni dell’invecchiamento: usato come crema anti-aging è un valido aiuto per contrastare il decadimento delle cellule e favorire la rigenerazione dell’epidermide. Volete sapere altro? Bè, che dire dell’aiuto che il miele “regala” al nostro organismo come antibiotico naturale per curare mal di gola, arrossamenti, tosse e raffreddori. Funge da vaccino naturale contro allergie e, non contenente colesterolo, aiuta a regolare i livelli nel corpo di quest’ultimo.

In più, dona un valido aiuto anche a chi ha problemi di sovrappeso, poiché il miele accelera il metabolismo e, di conseguenza, aiuta a bruciare i grassi nel corpo. Favorisce il transito intestinale oltre che a favorire una buona digestione. Insomma, tutto è a favore di questo nettare e di come è utile averlo sempre in casa. Ora, scopriamo alcune ricette fai da te, da utilizzare comodamente a casa propria. Una Spa naturale per una bellezza eterna. Ps: affinché le ricette e i risultati siano visibili, acquistate sempre il miele Biologico e considerate che per l’applicazione cutanea potrebbe essere più comodo un miele abbastanza liquido, oppure dovrete riscaldarlo un po’ voi facendo attenzione a non alzare troppo la temperatura per non fargli perdere alcune delle sue proprietà benefiche. Ecco come potete usarlo.

Maschera al miele per la pulizia del viso

Miele e bicarbonato per la pelle Fonte: Istock

Per una pulizia profonda del viso, usate il miele aggiunto al bicarbonato. L’effetto sarà strabiliante. Da usare la sera prima di andare a letto. Gli ingredienti sono:

1 cucchiaio di miele

1 cucchiaio di bicarbonato

succo di limone

Preparazione. Mettete in un recipiente di vetro il miele, il bicarbonato e il succo di un limone, mescolate bene e applicate sul viso con le dita con movimenti circolari in modo da massaggiare la pelle, perché permette la detersione della pelle.

Lasciate in posa per un paio di minuti, quindi sciacquate bene con acqua tiepida per eliminare tutte le tracce di miele, procedete ad asciugare con una salvietta morbida e pulita. Chi ha la pelle molto sensibile può utilizzare solo il miele.

Maschera idratante e anti-age al miele

Miele, maschera per il viso (Istock)

Per i primi segni di invecchiamento cutaneo, il miele è ottimo poiché ricco di principi nutrienti, sali minerali e antiossidanti naturali. Non solo, dal potere idratante, questa maschera può essere usata anche per un’idratazione quotidiana o dopo una giornata trascorsa al mare. Gli ingredienti:

1 limone

pari quantità di olio di oliva

pari quantità di miele

250 gr di yogurt

Preparazione. Spremete il limone in una ciotola e aggiungete la stessa quantità di olio e poi di miele. Mescolate e aggiungete ancora lo yogurt. Stendete sul viso e tenete in posa 10 minuti, poi eliminate con acqua tiepida. Non si conserva più di 3 giorni in frigo. Da usare la sera dopo una profonda pulizia del viso e del collo.

Maschera viso anti-acne e punti neri al miele

Miele: consigli di bellezza per il viso (istock Photos)

Chi soffre di acne, punti neri e pelle tendenzialmente grassa, potrà trovare nel miele un sollievo al problema poiché il miele è antibatterico, antinfiammatorio e purificante, aiuta l’assorbimento delle impurità e del sebo in eccesso. E’ molto utile, a questo scopo, applicare sulla pelle opportunamente detersa una maschera di solo miele tenendola in posa dai 10 ai 20 minuti. Ecco allora una ricetta veloce di maschera anti-acne al miele.

1 cucchiaio di olio di mandorle dolci

2 cucchiai di miele

Preparazione. In una terrina mescolate bene i due ingredienti e poi stendete sui punti critici o su tutto il viso, eseguendo un delicato massaggio. Lasciate in posa per mezz’ora ed eliminate con acqua tiepida. Meglio farla espresso quando occorre.

Maschera al miele purificante per capelli

Miele, maschera per capelli (Istock Photos)

Il miele è potente un antibatterico naturale, in grado di difendere il cuoio capelluto dalle infezioni, dalla forfora e dalle irritazioni; inoltre, dona ai capelli un profumo dolce e gradevole. Scopriamo la ricetta per la maschera purificante fai da te. Ingredienti:

due cucchiai di miele

due cucchiai di acqua distillata

Preparazione. Diluite due cucchiai di miele con due di acqua distillata e applicate l’impacco sul cuoio capelluto. Lasciate riposare per 2 ore e detergete come d’abitudine. Se i capelli dovessero essere ancora troppo appiccicosi, risciacquate nuovamente con aceto di mele diluito con acqua.

Schiarente naturale per capelli al miele

Maschera per capelli schiarente al miele (Istock)

Chi l’avrebbe mai detto! Il miele è utile anche a chi vorrebbe una chioma più lucente e schiarita. Il miele, grazie ad un enzima chiamato glucosio ossidasi, è in grado di produrre naturalmente acqua ossigenata, schiarendo i capelli in poche applicazioni e senza aggredirli. Come fare? Seguite la ricetta partendo dagli ingredienti che vi serviranno:

4 cucchiai di miele

1 cucchiaio di acqua distillata

Preparazione. Mescolate gli ingredienti di cui sopra, fate riposare l’impacco per alcuni minuti, quindi applicatelo sui capelli bagnati. Lasciate agire per 20 minuti e infine risciacquate come di consueto con il balsamo. Se volete ottenere un biondo più chiaro, potete aggiungere alla miscela del succo di limone, mentre se state cercando dei riflessi tendenti al rosso, unite un cucchiaino di cannella.

Balsamo al miele per labbra screpolate

Balsamo al miele per labbra screpolate (Thinkstock)

Grazie al miele, questo balsamo è utile anche per cicatrizzare le labbra rovinate. Inoltre ha un dolce sapore di miele, adatto anche ai piccini. Può essere usato da grandi e piccini e, oltre alla sua azione cicatrizzante, renderà le tue labbra seducenti, morbidi e vellutate. Ingredienti:

7 cucchiaini di olio di mandorle dolci

di olio di mandorle dolci 2 cucchiaini di cera d’api (si trova in farmacia, nei negozi di alimenti naturali e biologici)

(si trova in farmacia, nei negozi di alimenti naturali e biologici) 1 cucchiaino di miele liquido delicato

Preparazione. Scaldare a bagnomaria, in una ciotola piccola, l’olio e la cera d’api, fino al completo scioglimento di quest’ultima. Successivamente, togliete dal fuoco e incorporate il miele. Mescolate fino a che il composto non sia quasi freddo e in ultimo versate il composto in un vasetto di vetro. Appena il balsamo si sarà solidificato, potete iniziare ad usarlo.

Crema idratante per il corpo al miele – pelli secche e delicate

miele per pelli secche iStock photos

Non potevamo che concludere con una maschera che riguardi il vostro corpo per intero. L’idratazione della vostra pelle, specie nei punti più insidiosi come le ginocchia, i gomiti, i talloni, che di norma sono le parti del corpo dove la pelle è più secca è importante tenerle sempre idratate. Il miele, per le infinite caratteristiche cosmetiche e curative che abbiamo elencato sinora, è il miglior prodotto naturale che potete concedervi per la bellezza della vostra pelle. Scopriamo, quindi, come fare questa maschera super idratante per pelli secche e come utilizzarla.

qualche cucchiaio di miele biologico liquido

4 cucchiai di latte (o yogurt) naturale

1 cucchiaio di olio vegetale (a tua scelta)

Preparazione. Versa in una ciotola qualche cucchiaio di miele, poi stempera con yogurt oppure latte. Infine, aggiungi un cucchiaio di un olio vegetale a tua scelta. In mancanza d’altro, puoi utilizzare anche l’olio extravergine che usi in cucina, l’importante è che sia di alta qualità. Dopo aver mescolato, massaggia dolcemente la crema ottenuta su tutto il corpo, dalle gambe, che soprattutto durante l’inverno e durante l’estate possono risentire di desquamazione e secchezza cutanea, fino al collo e al viso. Questa dolcissima coccola nutrirà la pelle in profondità dando sollievo immediato.

