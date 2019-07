Lorella Boccia: “io volgare? Una donna non è…”, video

Lorella Boccia, in luna di miele con il marito Niccolò Presta, replica duramente a chi le dà della volgare: “una donna non è mai…”, video.

Bellissima e in perfetta forma, Lorella Boccia si sta godendo la luna di miele con il marito Niccolò Presta pubblicando su Instagram le foto del momento magico che sta vivendo. La ballerina di Amici, però, non avrebbe mai immaginato che una foto in bikini avrebbe scatenato i commenti negativi degli utenti che hanno definito “volgare” la sua ultima foto. Lorella, così, ha replicato con una serie di Instagram Stories spiegando che una donna non è mai volgare e che sono gli atteggiamenti a rendere tale una persona.

