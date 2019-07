“Caterina Balivo farai di nuovo flop”: attacco degli haters dopo lo spostamento di Detto fatto di Bianca Guaccero alle 14.45. La conduttrice replica così.

Caterina Balivo, dopo la prima stagione di Vieni da me, tornerà in onda dal 9 settembre con una nuova stagione del programma che le ha permesso di tornare su Raiuno lasciando il timone di Detto fatto, trasmissione in onda su Raidue, a Bianca Guaccero. Le due trasmissioni, nel corso della scorsa stagione, cominciavano entrambe alle 14. Da settembre, invece, mentre Vieni da me prenderà il via alle 14, Detto fatto comincerà alle 14.45. Una decisione, quella della Rai, che ha scatenato la reazione degli utenti che, su Instagram, hanno duramente attaccato la Balivo.

“Caterina Balivo farai ancora flop”: agli attacchi degli haters, la conduttrice replica con il sorriso

In vacanza, Caterina Balivo non è ancora partita per il mare trovandosi a Milano. La conduttrice, però, si gode le giornate nel capoluogo lombardo concedendosi anche un giro in bicicletta.

“Come ai vecchi tempi, raggiungo mio marito in bicicletta”, scrive la Balivo che, durante la prima stagione di Vieni da me, si è spesso lasciata andare alle lacrime. Tra i tanti messaggi, però, sono spuntati anche i commenti negativi di alcuni utenti che l’hanno attaccata per la decisione della Rai di posticipare l’inizio di Detto fatto.

“Hanno spostato il programma di Guaccero di un’ora per consentire a questa di racimolare quale spettatore in più, sarà di nuovo FLOP Bbbalivo”, scrive un utente mentre altri aggiungono – “Caterina si è montata la testa”, “Bianca tutta la vita… La Balivo è solamente una raccomandata”. Agli attacchi degli haters, però, Caterina Balivo preferisce non rispondere continuando a sfoggiare il suo bellissimo sorriso, forte dell’affetto del pubblico che le ha permesso di portare a casa importanti risultati con la prima stagione di Vieni da me.

