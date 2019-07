“Caterina Balivo farai ancora flop”: attacco sul web, video

“Caterina Balivo farai ancora flop”: dopo la decisione della Rai di posticipare l’inizio di Detto Fatto, la conduttrice viene attaccata sul web, video.

Vieni da me e Detto fatto, trasmissioni in onda rispettivamente su Raiuno e su Raidue, torneranno in tv a settembre. Tuttavia, se Vieni da me della Balivo partirà regolarmente alle 14, Detto fatto affidato per il secondo anno consecutivo a Bianca Guaccero, comincerà alle 14.45 ovvero 45 minuti più tardi rispetto al consueto orario.

Una scelta che il pubblico non condivide al punto da aver attaccato su Instagram la Baivo. Secondo alcuni, infatti, nonostante lo spostamento di orario, Vieni da me non riuscirà a convincere il pubblico.

Per eggere tutta a notizia, ciccate qui—>"Caterina Balivo farai di nuovo flop": gli haters attaccano, lei…

