Il bon ton delle fedi nuziali: cosa dovete sapere – VIDEO

Matrimonio: cosa dovete sapere sul bon ton e il galateo delle fedi nuziali? Non lo sapete? Seguite il video per scoprire i segreti dietro gli anelli nuziali – VIDEO

State per sposarvi e avete deciso tutto, persino le vostre fedi nuziali. Ottimo, ma sapete cosa si nasconde dietro il simbolismo delle fedi? Il galateo vuole che a pagare le fedi sia il futuro sposo.

