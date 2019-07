Walter Nudo, attraverso le storie di Instagram ha smentito la notizia che lo vorrebbe come opinionista al Grande Fratello Vip.

La macchina del Grande Fratello Vip è ormai entrata in azione e dopo l’annuncio di Alfonso Signorini alla conduzione, l’attenzione dei più curiosi si è subito spostata su quelli che potrebbero essere gli opinionisti della prossima edizione. Ieri, abbiamo citato i primi nomi papabili fatti da Blogo e Bitchyf e tra questi c’era quello di Walter Nudo. Il vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha però dichiarato tramite una storia su Instagram che la sua partecipazione è totalmente da escludere.

Walter Nudo non sarà al Grande Fratello Vip

Fonte: Instagram @walternudo



Ieri, Walter Nudo ha fatto sapere che non sarà presente al Grande Fratello Vip come ipotizzato.

L’attore ha dichiarato che la notizia circa una sua partecipazione in veste di opinionista è infatti da escludere visto che si è ormai ritirato dalla TV. A seguire quanto ha detto nelle sue storie di Instagram:

“Oggi un mio collaboratore mi ha mandato un link che parla del Grande Fratello vip 4, sembra che la conduzione sia affidata a Signorini, quindi faccio i migliori in bocca al lupo ad Alfonso. Parla però anche dei probabili opinionisti e tra questi probabili opinionisti è uscito il mio nome, Walter Nudo. Ora, io mi sono ritirato ufficialmente dalla televisione quindi la vedo molto improbabile che io possa fare l’opinionista per il Grande Fratello o per qualunque altro tipo di programma, quindi… vedete voi…”

Walter Nudo ha così smentito ufficialmente la sua presenza al Grande Fratello Vip. Non resta che attendere per scoprire se anche altri tra quelli citati diranno la loro o se preferiranno lasciare il mistero fino al momento dei primi annunci.

Non va infatti dimenticato che tra i nomi dei possibili opinionisti sia Blogo che Bitchyf hanno citato anche quello di Pamela Prati, della quale si è molto discusso negli ultimi tempi per via del caso sul marito fantasma Mark Caltagirone.

Insomma, al momento di certo non c’è ancora nulla e come spesso accade è probabile che nei prossimi mesi vengano fatti altri nomi. Nell’attesa di nuove smentite o di eventuali conferme non resta che aspettare nuove notizie più certe.

