Walter Nudo non sarà al Grande Fratello Vip – VIDEO

Walter Nudo smentisce la presenza al Grande Fratello Vip 4 in veste di opinionista.

Nella giornata di ieri, Walter Nudo ha smentito la sua presenza al Grande Fratello Vip 4 come opinionista. Il vincitore della scorsa edizione ha pubblicato delle Storie su Instagram dove, dopo essersi congratulato con Signorini per il suo ruolo di presentatore, ha ricordato di essersi ritirato dalla TV e che pertanto non sarà presente nel corso della prossima edizione.

