Tinto Brass ricoverato in Terapia intensiva – VIDEO

Da due giorni Tinto Brass è ricoverato in Terapia Intensiva a Roma dopo un malore. Ecco gli aggiornamenti sulla sua condizione attuale.

Tinto Bass, a distanza di nove anni dall’ictus che ha rischiato di lasciare segni pesanti nel suo fisico, è di nuovo in ospedale. Il regista famoso per alcuni film di culto come ‘Miranda’, ‘La chiave’, ‘Così fan tutte’ e ‘Senso ’45’ lunedì sera ha accusato un malore nella sua villa romana.

Ora è ricoverato all’ospedale Sant’Andrea della capitale e accanto a lui c’è la moglie, Caterina. Dopo i primi attimi di pausa sembra stia meglio, ma la paura non è ancora passata.

