Stasera in tv, mercoledì 10 luglio: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che i principali canali in chiaro vorranno proporti per la prima serata di mercoledì 10 luglio.

Un giro nel mondo del sapere con Piero Angela, una kermesse musicale itinerante o qualche mistero italiano ancora da svelare? Che cosa vi terrà compagnia in questa calda serata di luglio?

Se ancora non avete le idee chiare e vi occorre un piccolo aiuto per compiere la miglior scelta continuate a leggere qua sotto: CheDonna.it è pronta a spianarvi la strada verso un mercoledì sera semplicemente impeccabile.

Di seguito troverete infatti il palinsesto televisivo, una carrellata di tutti i programmi che i principali canali in chiaro vi proporranno per la prima serata di oggi.

Scoprite le opzioni a vostra disposizione e fate poi una scelta: quale programma seguirete?

In ogni caso buona serata e buona visione!

Stasera in tv: palinsesto mercoledì 10 luglio

Foto da Pixabay

Rai Uno – SuperQuark (Documentario)

Dall’archeologia alla natura, dalla storia alla tecnologia, dall’economia alla scienza. Il programma di Piero Angela torna più vibrante che mai, con servizi da tutto il mondo a partire da quelli a sfondo storico di Alberto Angela per passare poi alle ultime scoperte dei laboratori delle più importanti università, passando per miniservizi con curiosità da tutto il Pianeta.

Rai Due – Blood & Treasure – Stagione 1 Episodio 1 – The Curse of Cleopatra: Part I (Telefilm)

Dopo aver trovato quella che sembra essere la tomba perduta di Antonio e Cleopatra, due ex fidanzati, Danny e Lexi, si mettono sulle tracce di un’archeologa scomparsa, la dottoressa Castillo.

Rai Tre – Chi l’ha visto? (Attualità)

Ricostruzioni filmate e tanto inattese quanto decisive telefonare in diretta scandiscono il programma che da anni oramai si dedica con straordinario successo alla ricerca di persone scomparse e all’approfondimento dei misteri ancora insoluti.