Capita molto spesso che i bambini reagiscano ridendo ad un rimprovero ricevuto, ecco perchè succede e come gestire il momento in modo costruttivo.

Capita a tutti i genitori di vedere il proprio figlio reagire ad un rimprovero ridendo. Questo non accade perché il bimbo vuole sfidare l’adulto ma è sempre un modo del tutto personale con cui il bambino si trova a vivere un momento di forte stress.

Ecco alcuni consigli su come far fronte ad una situazione molto particolare come un rimprovero e cosa nessun genitore dovrebbe mai fare o dire ad un bambino.

Cosa fare se il nostro bambino ride di fronte ad un rimprovero

Capita molto spesso ai genitori di dover gestire un momento di confronto con il proprio figlio e ritrovarsi il bambino o la bambina che gli ridono in faccia, questo non è da interpretare come un gesto di sfida da parte del figlo ma piuttosto come un modo del tutto personale di reagire allo stress del momento.

Si tratta infatti di un meccanismo di difesa, un’atteggiamento che mira a riportare la pace con il genitore e da tale va affrontato. Mai come in questi momenti il ruolo educativo del genitore sembra essere così importante. La cosa più fondamentale da fare per far scendere lo stato di tensione nervosa, è quella di parlare con il bambino ma soprattutto fargli capire che quell’episodio in particolare non andrà certo a minare il rapporto e l’amore che una mamma e un papà provano per il proprio figlio.

Quando si rimprovera un figlio, si debbono spiegare i particolari che hanno spinto al confronto e soprattutto bisognerà ascoltare le esigenze e le sensazioni che il bambino prova. Mettersi alla loro altezza fisica, se si tratta di bambini piccoli, non li metterà in un atteggiamento di inferiorità ma li farà sentire al centro di un terreno di confronto pacato e sereno.

L’amore è senza dubbio il valore unico e fondante della famiglia e del rapporto meraviglioso che si instaura tra genitori e figli.

(Fonte: vitazerotre.com)

