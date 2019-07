Elisabetta Canalis torna in Italia per le vacanze con la figlia Skyler e commuove tutti i followers scrivendo un toccante messaggio.

Elisabetta Canalis, pur vivendo ormai da anni a Los Angeles insieme al marito Brian Perri e alla figlia Skyler è sempre molto legata all’Italia. Come ogni estate, così, l’ex veina di Striscia la Notizia è tornata nella sua Sardegna per godersi la sua terra e la compagnia dell’adorata mamma. Il ritorno in Italia è stata l’occasione per una profonda riflessione da parte della Canalis che ha così scritto un toccante messaggio su Instagram che ha commosso tutti.

Elisabetta Canalis, il messaggio sulla mamma e la figlia Skyler che ha commosso tutti

Su Instagram, Elisabetta Canalis ha pubblicato una bellissima foto con cui ha messo in luce l’amore che c’è tra la madre e la sua bambina. Come tutte le nonne, anche la mamma della Canalis si sta godendo la nipotina che non può vedere come vorrebbe vivendo dall’altra parte del mondo. Vedendo il profondo legame che c’è tra nonna e nipotina, l’ex velina ha scritto un pensiero condiviso da tutti i suoi followers.

“Da quando Skyler ha rivisto la nonna non fa altro che abbracciarla e dirle che la ama, avere i nonni è un privilegio che non tutti abbiamo, ma se hai la fortuna di averli ancora con te ricordati di dirgli quanto sono importanti, di ascoltarli e di dedicargli attenzioni perché saranno quei frammenti di tempo che porterai con te per tutta la vita. ❤️ You will bring your grandma ‘s hugs with you for the rest of your life”, ha scritto.

