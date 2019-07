Scopri quali sono i segni zodiacali più misteriosi dello zodiaco e quali, invece, sono dei libri aperti.

Ci sono persone che sono naturalmente misteriose ed altre che invece pur atteggiandosi o sforzandosi di risultare indecifrabili risultano essere dei libri aperti. Questi aspetti, infatti, oltre ad essere legati al carattere sono influenzati dalle stelle. Inutile dire che si tratta di un particolare interessante che determina in modo deciso il modo di interagire che le persone hanno tra loro e le impressioni che possono lasciare su chi le ha appena conosciute.Visto che essere o meno misteriosi è un aspetto sempre degno di nota, oggi dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che non si pentono dopo aver tradito e quali segni dello zodiaco che hanno più bisogno d’amore, scopriremo quali segni zodiacali sono più misteriosi e quali invece non lo sono affatto.

Oroscopo: I segni zodiacali più misteriosi e quelli che non lo sono affatto

Ariete – Per nulla misteriosi

I nati sotto il segno dell’Ariete sono interessanti, focosi, vivaci e indubbiamente attraenti ma di certo non sono misteriosi. La loro indole è troppo lanciata verso l’azione per lasciar spazio a tutto ciò che, di solito, si sposa con il mistero. Per quanto l’idea di incuriosire gli altri gli piaccia parecchio, proprio non gli riesce di nascondere il loro modo di essere e questo, tutto sommato, è un po’ un loro punto di forza visto che riescono comunque a spiccare grazie al modo di agire istintivo, all’innata vitalità e a tutta una serie di caratteristiche che pur essendo spesso il contrario di ciò che si intende per misterioso godono comunque di una certa attrattiva.

Toro – Vagamente misteriosi

I nativi del Toro sono persone semplici, che amano la vita sotto svariate sfaccettature e che per questo motivo preferiscono essere sempre se stessi. Un modo di fare che li rende poco misteriosi anche se a volte il loro essere riservati può far si che qualcuno li consideri tali, almeno fin quando non ha modo di conoscerli del tutto. Decisamente incuranti su come appaiono, sono quindi da considerare poco misteriosi ma in grado comunque di incuriosire grazie a quel mix di timidezza e riservatezza che fa di loro persone più chiude si tante altre.

Gemelli – Misteriosi a modo loro

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone spesso difficili da comprendere, specie quando agiscono mossi da pensieri difficili da intuire. Il loro essere duali li rende a tratti misteriosi e a tratti così aperti verso il mondo da poter essere letti come un libro aperto. Questa alternanza di modi di essere risulta ovviamente misteriosa ma non abbastanza da renderli tali agli occhi di tutti. Chi li conosce bene ed è abituato ai loro costanti sbalzi d’umore, saprà certamente come prenderli trovandoli più prevedibili che mai. Il loro “fascino” misteriosi, quindi, è qualcosa che funziona solo con chi, impreparato ai loro modi di fare può confondere indecisione e azioni istintive con modi di fare guidati da chissà quali motivi.

Cancro – Poco misteriosi

I nativi del Cancro amano farsi notare per il loro modo di essere e quando possono cercano sempre di apparire misteriosi. Di loro si può dire che grazie alla scelta dei modi, tante volte riescono a trasmettere una certa aria di mistero che però non è mai molto elevata. Ciò fa si che gli altri siano più attratti dal loro modo di essere e di atteggiarsi che dal resto. Di loro si può quindi dire che sono persone poco misteriose ma che grazie al fascino che possiedono riescono ad esaltare questa qualità, andando ad arricchire quelle già presenti e grazie alle quali riescono sempre a farsi notare.

Leone – Non così misteriosi

I nati sotto il segno del Leone sono persone schiette e dirette e tendono a dire sempre ciò che pensano. Nel bene o nel male, sanno come farsi valere nella vita e per questo motivo il fascino del mistero non gli appartiene. Il loro è infatti un tipo di fascino che si esprime più con allegria e solarità che con sotterfugi o frasi non dette. Questo fa si che siano persone davvero poco misteriose, cosa della quale tra l’altro non si curano affatto, presi come sono dai loro tanti impegni e dalla voglia di primeggiare sempre su tutto. Perché se il mistero non gli appartiene, essere sempre al centro dell’attenzione è ciò che sanno fare meglio.

Vergine – Per niente misteriosi

I nativi della Vergine non sono affatto persone misteriose. Seri e precisi, amano dire sempre quello che pensano e nonostante alle volte arrivino a chiudersi in se stessi, gli intenti sono sempre piuttosto chiari. Tra tutti i segni dello zodiaco sono probabilmente tra i meno misteriosi e questo perché il concetto stesso di mistero non gli appartiene né li attrae. Per loro la verità è sempre la prima regola sia per se stessi che per le persone che li circondano. Tutto il resto non viene neppure preso in considerazione.

