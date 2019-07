Antonella Clerici viene allontanata dal rete Rai e quindi avanza candidature per un famosissimo programma Mediaset

Antonella Clerici, grande e storica conduttrice, non è apparsa nei Palinsesti Rai 2019/2020, presentati nella giornata di ieri a Milano. Dopo grandi conduzioni come Sanremo Young, Portobello e Senza Parole si è ritrovata senza nessun programma tra le mani fatta eccezione per il charity show di Thelethon.

Questa notizia ha lasciato senza parole i telespettatori ormai affezionati alla conduttrice, anche la Clerici ci è rimasta male e attraverso un tweet ha tuonato: “Meglio non essere nella mia mente adesso”. Tuttavia il suo allontanamento dalla famosa Rete non sembra essere nei piani della direttrice di Rai1, Teresa De Santis.

Nelle intenzioni dei vertici Rai c’è la volontà di affidarle un progetto nella primavera del 2020: “Antonella Clerici è una figura storica della Rai, ha sempre accettato sperimentazioni che non hanno portato sempre un risultato. Abbiamo ragionato, allora, su cose da fare nella seconda parte dell’anno, ma dobbiamo capire. In questo lavoro di ricostruzione e ricerca con le teche si innesta anche Antonella con un nuovo programma da collocare in primavera.”

Antonella Clerici: si candida come conduttrice Mediaset

Nel frattempo Antonella Clerici ha avanzato candidature per alcuni programmi Mediaset, elogiando programmi come Amici, C’è posta per te e Striscia la notizia..

Infatti in un intervista rilasciata per il settimanale Chi ha riveto: “Se Mediaset le facesse un’offerta? A me piacciono i progetti. E se penso ad Amici o a C’è posta per te, non posso che fare i complimenti alla tv commerciale. E poi adorerei il bancone di Striscia la notizia perché io non lavoro in tv: mi diverto in tv! E lì so che mi divertirei da pazza… Io ho un limite enorme. Una fragilità dirompente: devo sentirmi amata, e questo vale per tutto. Affetti come lavoro. Se non mi sento amata, vado altrove, ricomincio da capo, non mi accontento.”

