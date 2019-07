La separazione dal suo compagno storico era arrivata poco più di due mesi fa, ma ora Adele è stata vista con un nuovo uomo: ecco chi è. Scopri di più..

Con il suo compagno storico Simon Konecki la relazione era durata 8 anni, all’interno della quale c’era stato un matrimonio (avvenuto in super segreto, e rivelato durante un concerto del suo tour nel 2016) e un figlio, Angelo, avuto nel 2012.

L’annuncio della loro separazione aveva lasciato tanti fan e affezionatissimi sconvolti: il 20 aprile infatti era stato proprio lo staff della cantante a spiegare che i due avevano decidere di mettere un punto alla loro storia, e che da parte di entrambi c’era però la forte volontà di far crescere al meglio il piccolo Angelo.

Proprio pochi giorni dopo alcune indiscrezioni avevano svelato quelli che erano i veri motivi di rottura della coppia: i due erano diventati molto più amici che amanti, ed era venuta a mancare completamente la parte romantica. Secondo ciò che era stato rivelato da una fonte infatti, al momento della separazione ufficiale i due si erano già allontanati da 8 o 9 mesi.

Adele paparazzata con un nuovo uomo mano nella mano: ecco chi è

Anche se ora le attenzioni della cantante sono concentrate tutte sul figlio e sulla carriera, non mancano comunque le indiscrezioni dopo la sua separazione. Adele infatti sta facendo parlare di sè per una foto che la vede ritratta mano nella mano con un altro uomo.

Il sospettato è Paul Drayton, un compositore già amico di vecchia data sia di Adele sia dell’ex compagno Simon Konecki. Subito il mondo del gossip ha drizzato le orecchie pensando che fosse il suo fidanzato, ma le cose non stanno così.

Drayton infatti è felicemente sposato con Alan Carr, commediografo britannico, ma in qualità di amico aveva semplicemente deciso di accompagnare Adele al Barclaycard Presents British Summer Time.

Per nuove storie d’amore nella vita della cantante quindi, bisognerà aspettare. Chissà però che da questa separazione non scaturisca l’ispirazione per dei nuovi brani? Staremo a vedere..

