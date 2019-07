Stasera in tv, martedì 9 luglio: palinsesto della prima serata

Scopri che cosa vedere questa sera in tv grazie al supporto del palinsesto, elenco completo dei programmic he ci proporranno i principali canali in chiaro.

Che cosa vuoi vedere questa sera in tv? CheDonna.it ti aiuta a compiere la scelta più adeguata esponendoti tutte le alternative che i vari canali in chiaro vorranno proporti. A te poi la decisione finale su quale alternativa sarà più nelle tue corde.

Il palinsesto tv infatti propone film, serie tv e show, ognuno con le sue caratteristiche e con il suo pubblico di riferimento.

Consultare insieme la lista ti aiuterà a capire quale opzione è più affine ai tuoi gusti. Dopo di che non ti resta che accomodarti sul divano e goderti il relax serale.

Buona visione!

Stasera in tv: palinsesto martedì 9 luglio

Rai Uno – The Resident – Stagione 1 Episodio 7 – Pazienti importanti (Telefilm)

Mentre la dottoressa Hunter si accanisce nel voler sottoporre a chemioterapia un anziano affetto da un tumore incurabile, un famoso giocatore di baseball viene ricoverato nell’area vip dell’ospedale e affidato alle cure di un medico che, nonostante le sue elevate parcelle, non si occupa mai realmente dei pazienti che si affidano a lui.

Rai Due – Squadra Speciale Cobra 11 – Stagione 22 Episodio 11 – Caduta libera (Telefilm)

Un’amica di vecchia data di Dana, figlia di Semir e reduce dall’esame di ammissione all’Accademia di Polizia, viene assassinata. La ragazza non potrà allora che ritrovarsi letteralmente catapultata nel passato.

Rai Tre – Tutta colpa del vulcano (Film)

Due ex coniugi si ritrovano insieme su un aereo con direzione Grecia o, per meglio dire, direzione nozze della figlia. A causa dell’eruzione di un vulcano il volo deve atterrare a Stoccarda e i due saranno costretti a viaggiare su mezzi di fortuna pur di raggiugnere la location della cerimonia. Il percorso sarà però caratterizzato da una serie di reciproci dispetti figli di un odio mai sopito tra i due.