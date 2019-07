Elena Cianni chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Elena Cianni è un’istruttrice di Zumba e Reggaeton di 31 anni, lei è nata nel 1988 a Valmontone (nei pressi di Roma). Ha conseguito il diploma all’Istituto tecnico per il Turismo e ha approfondito lo studio di diverse lingue, è cresciuta in una famiglia numerosa infatti è la quarta di sei fratelli.

Per lei la cura del suo fisico e del suo benessere sono importantissime tuttavia questo non gli impedisce di godersi qualche piccolo peccato di gola. Il suo nome, in questo periodo, è diventato noto ai telespettatori italiani per la sua partecipazione nel ruolo di tentatrice a Temptation Island, ma scopriamo qualcosa si più su di lei.

Nome: Elena Cianni

Età: 31 anni

Data di nascita: 1988

Luogo di nascita: Valmontone (Roma

Segno zodiacale: /

Titolo di studio: Diploma

Professione: istruttrice di Zumba e Reggaeton

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram, Facebook

Elena Cianni: Instagram

Per quanto riguarda i social Elena Cianni è molto attiva. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 3mila persone e conta 106 post, ama condividere shooting fotografici e selfie, sono presenti anche foto insieme ad amici e parenti. Se volete seguirla potete trovare il suo profilo qui. La 31enne ha un profilo attivo anche su Facebook ma risulta essere privato, nonostante ciò sappiamo che è solita condividere selfie e foto insieme alle sua amiche e i suoi parenti. Trovate il suo account ufficiale qui.

Per quanto riguarda la vita privata di Elena sappiamo che in passato ha avuto una relazione importante. La relazione sarebbe durata circa 3 anni con una convivenza e sarebbe terminata nel 2018. Successivamente ha avuto una nuova storia finita alla fine del 2018. Ora lei è single ed è diventa una delle tentatrici di Temptation Island 2019.

Elena Cianni: carriera

Per quanto riguarda la carriera di Elena Cianni sappiamo che lavora come istruttrice di Zumba e Reggaeton ma prima di ottenere questo impiego ha svolto diversi impieghi: ha fatto, ad esempio, la cameriera e la barista.

Nel 2019 decide di partecipare a Temptation Island nel ruolo di tentatore, nel corso del programma si avvicina a Massimo Colantoni, fidanzato di Ilaria Teolis. Quest’ultima quando il visto il video del suo compagno mentre si scambia tenere effusioni ci è rimasta davvero male. “Mi fa proprio schifo, adesso ho il veleno dentro, il fuoco” ha detto infuriato la fidanzata che poi si è fatta consolare dal single Javier

