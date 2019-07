Temptation Island 2019, Jessica e il tentatore Alessandro sempre più vicini: “ti stai innamorando, andiamo a letto”. La reazione di Andrea.

Jessica Battistello è sempre più la protagonista di Temptation Island 2019. La fidanzata di Andrea, sempre più presa dal single Alessandro, si lascia totalmente andare al punto da spingere Andrea a chiedere nuovamente il confronto immediato. Stanco di vedere la donna con cui avrebbe dovuto sposarsi flirtare con un altro ragazzo, Andrea, di fronte ai filmati mostrati da Filippo Bisciglia, annuncia di voler concludere la sua avventura nel villaggio di Temptation Island 2019.

Temptation Island 2019, Jessica al tentatore Alessandro: “ti stai innamorando”

Jessica Battistello sta vivendo totalmente la sua avventura a Temptation Island 2019 non precludendosi la possibilità di conoscere il single Alessandro con cui, nel corso della terza puntata, si è lasciata andare a parole importanti al punto da scatenare l’immediata reazione del fidanzato Andrea, sempre più deluso dal suo atteggiamento.

A rendere noto in anticipo ciò che è accaduto tra Jessica e Alessandro è la pagina instagram ufficiale del programma condotto da Filippo Bisciglia che ha così scatenato anche la reazione del pubblico, sempre più schierato dalla parte di Andrea. “Perchè questa cosa?”, chiede Alessandro. “Perchè ti stai innamorando“, risponde Jessica. I due si abbracciano e continuano a stare molto vicini al punto che lui chiede: “andiamo a letto?”. “Sì”, risponde con fermezza Jessica. Di fronte a tutto questo, per Andrea è ormai tutto chiaro: non ha puù senso continuare l’avventura ed è giunto il momento di un confronto immediato. “Basta”, dice Andrea a Filippo Bisciglia a cui chiede di organizzare subito il confronto.

