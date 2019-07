Scopri quali sono i segni zodiacali dei quali è meglio non fidarsi mai e quali invece sono degli di fiducia.

Quello della fiducia è un argomento decisamente complesso. A seguito di tante delusioni, infatti, sempre più persone tendono a non fidarsi degli altri e a cercare di vivere nel modo più discreto possibile, al fine di non far conoscere nulla di se al mondo che li circonda. Fidarsi di qualcuno, però, è anche un bisogno innato del quale è difficile privarsi per lungo tempo. Così quasi ogni persona ha almeno una persona che reputa fidata, vuoi per dimostrazioni ricevute negli anni o perché, più semplicemente, sente di potersi fidare. Purtroppo non sempre si fanno le scelte giuste e tante volte proprio coloro sui quali si investe tanto finiscono con il deludere o, ancor peggio, tradire.

Visto che l’affidabilità è un aspetto che per certi versi viene influenzato dalle stelle, oggi dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che non si pentono dopo aver tradito e quali sono i segni zodiacali che amano il partner più di se stessi, scopriremo quali sono i segni dei quali è meglio non fidarsi e quali sono invece più che degni di fiducia. Visto che si tratta di un aspetto legato anche al modo di essere e di sentire delle persone può essere d’aiuto verificare anche l’ascendente di chi si vuole controllare in modo da avere un quadro più completo della situazione.

Oroscopo: I segni zodiacali dei quali è meglio non fidarsi e quelli che invece sono degli di fiducia

Ariete – Quelli dei quali è meglio fidarsi solo a metà

I nati sotto il segno dell’Ariete non sono persone volutamente false. Il loro problema è che per rendersi più credibili agli occhi degli altri sono spesso disposti a raccontare qualche piccola bugia. Per questo motivo se si ha bisogno di trovare qualcuno del quale fidarsi al 100% potrebbero non essere la scelta perfetta. Allo stesso modo, infatti, non sono esattamente dei confidenti ideali in quanto se di buon umore o un po’ su di giri possono finire con il raccontare i segreti più piccanti ascoltati da chi ha pensato erroneamente di confidarglieli. Se con loro si ha un rapporto molto stretto si può pensare di svelargli qualcosa sperando nel loro senso di amicizia. La verità, però, è che è sempre meglio non fidarsi del tutto perché sono troppo istintivi per poter fare affidamento sul loro silenzio.

Toro – Quelli dei quali ci si può quasi fidare

I nativi del Toro sono persone notoriamente stabili e posate. Questo li porta a trasmettere un senso di fiducia tale da spingere tutti a confidarsi o affidargli segreti importanti. La verità è che le uniche persone che possono davvero fidarsi dei nativi del segno sono i parenti o gli amici stretti, quelli cioè che vengono considerati a tutti gli effetti come parte integrante della famiglia. Sebbene siano di base persone serie e solitamente ben intenzionate, infatti, i Toro hanno la prerogativa di sapersi mettere sempre al primo posto e ciò significa che in momenti di criticità possono tranquillamente evadere promesse fatte o dimenticarsi di tenere alcuni segreti. È bene tenere a mente che trattandosi di casi limite, si può dire che di base siano persone delle quali fidarsi. Ciò che conta è farlo con parsimonia e sempre consapevoli di un 5% di rischio.

Gemelli – Quelli dei quali ci si può fidare solo per alcune cose

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone estremamente duali e, di conseguenza, imprevedibili. Il loro modo di essere li porta infatti a cambiare facilmente idea e modo di pensare e questo fa si che non rientrino tra i segni più affidabili dello zodiaco. D’altro canto sono anche persone serie, che tengono molto alle amicizie e che amano tener fede alle promesse fatte. Fidarsi di loro, quindi, non è del tutto impossibile ma è una cosa che funziona solo in determinati casi. Si può contare, ad esempio, sul fatto che cercheranno sempre di mantenere la parola data e che in caso di confidenze faranno di tutto per non divulgarle a terzi. Per il resto, però, potrebbero disattendere alcune aspettative, mentire su se stessi e su alcune circostanze e dare buca ad appuntamenti anche importanti e tutto perché quando si trovano coinvolti in cose più grandi di loro non riescono a mantenere la lucidità di sempre, compromettendo così il loro modo di agire.

Cancro – Quelli di cui ci si può fidare quasi sempre

I nativi del Cancro sono persone sincere e leali e sebbene siano anche permalose ed egocentriche tengono molto in considerazione le persone che ritengono care. Per questo motivo quando fanno una promessa è frequente che la rispettino e se viene loro fatta una confidenza si metteranno d’impegno per non parlarne in giro, rispettando il vincolo di segretezza. Tendenzialmente ci si può quindi fidare di loro a patto di tener conto del fatto che, essendo permalosi e altamente suscettibili, quanto detto vale solo per rapporti che loro ritengono validi e sicuri. Se ci si trova nel bel mezzo di un litigio o se per qualsiasi motivo decidono che il rapporto non è più degno delle loro attenzioni, il loro modo di fare può cambiare fino a diventare inaffidabile.

Leone – Quelli di cui è meglio non fidarsi mai del tutto

I nati sotto il segno del Leone sono persone estremamente prese da se stesso. Questo fa si che l’unica persona verso la quale sentono di avere dei doveri sono loro e, con le dovute limitazioni, compagni, parenti e amici. Questo non significa che non ci si può fidare di loro ma che è meglio non farlo ciecamente. Se si trovano a dover scegliere tra se e gli altri, infatti, non si porranno alcuno scrupolo nel mettersi al primo posto, anche se ciò significa dover tradire la fiducia riposta su di loro, cosa per la quale avranno sempre una giustificazione sia con se stessi che per gli altri. Un aspetto che si fa più estremo se entrano in ballo situazioni legate al lavoro, ambito per il quale i nativi del segno sono pronti a tutto.

Vergine – Quelli dei quali ci si può fidare

I nativi della Vergine sono sempre seri, specie quando si tratta di promesse o confidenze. Sebbene non siano molto estroversi da questo punto di vista, quando promettono qualcosa fanno di tutto per mantenerla. Allo stesso modo sono estremamente seri nell’accogliere confidenze che terranno per se a qualsiasi costo. Per loro la fiducia è infatti un argomento importante e al quale tengono in modo particolare. Questo si traduce in grandi aspettative verso coloro che reputano amici e in un grande impegno nel dimostrare che di loro ci si può sempre fidare. Per questo motivo rientrano a pieno titolo tra i segni dello zodiaco più affidabili tra tutti.

