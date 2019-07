Sammy Hassan chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Sammy Hassan è vocalist, modello e presentatore di eventi di 34 anni, lui è nato a Roma il 26 giugno 1985 a Roma sotto il segno del cancro. Il suo cognome fa pensare che non sia di origini italiane, nonostante sia nato della Capitale ora vive a Milano, dove si è traferito per motivi lavorativi.

Lui ha sempre amato frequentare il mondo della notte e questo l’ha portato a diventare uno dei vocalist più richiesti. Per quanto riguarda i suoi tatuaggi ne ha moltissimi su tutto il corpo che si concentrano principalmente sul il braccio destro: la particolarità dei suoi tatuaggi pare essere il riferimento specifico alla città di Roma.

Nome: Sammy Hassan

Età: 34 anni

Data di nascita: 26 giugno 1985

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Cancro

Professione: Vocalist e modello

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram Facebook

Sammy Hassan: Instagram e vita privata

Sammy Hassan è molto attivo su Instagram, il suo profilo è seguito da 4,6mila followers e conta 251 post. Qui è solito condividere foto che riguardano la sua carriera tuttavia sono presenti anche selfie e scatti insieme ad amici ed a suo figlio. Il suo profilo ufficiale è questo qui.

Ha un profilo anche su Facebook, qui ama condividere con i suoi amici quasi esclusivamente foto che riguardano la sua carriera da vocalist, sono presenti anche selfie e foto del suo bambino. Se volete vedere il suo profilo, lo trovate qui.

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che ha avuto una relazione importante dalla quale è nato il suo primo figlio, Christian, che attualmente ha due anni. Sammy ha raccontato di essere reality di canale 5, di essere molto felice e contento di essere papà.

Sammy Hassan: carriera

Sammy lavora lavora come vocalist e organizzatore di eventi tuttavia alle spalle ha un passato di modello. Lui ha iniziato a lavorare in diversi villaggi turistici come animatore. Ha avuto la fortuna di apparire anche in televisione, infatti lo abbiamo visto nel programma di Raffaella Carrà, Carramba Boys.

Successivamente il 34enne ha deciso di trasferirsi a Milano ed è proprio qui che inizia a lavorare nella movida come vocalist. Nel 2008 partecipa a Mister Italia tuttavia non vince, classificandosi solo terzo. Attualmente lavora per la Planet One: un’agenzia dedicata al settore food&beverage. Nel 2019 decide di partecipare a Temptation Island nel ruolo di tentatore, nel corso del programma si avvicina a Cristina Incorvaia, fidanzata di David Scarantino (coppia nata del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne)

