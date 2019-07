Nella giornata di martedì previste condizioni climatiche instabili sulle regioni del nord e del centro con possibili piogge e temporali. Situazione più asciutta al meridione con temperature in calo.

Dopo giornate di caldo infernali, il meteo sulla Penisola dovrebbe prendere una piega più vivibile a causa dell’allontanamento dell’anticiclone africano che porterà ovunque delle correnti fresche ed instabili. A patire di più questo cambiamento saranno le regioni del settentrione e del centro dove si sono verificati i primi temporali già questo lunedì. Domani la condizione dovrebbe essere la medesima con complessiva instabilità al centro-nord. Più secco nel meridione.

Secondo le più recenti previsioni nei prossimi giorni l’aria si rinfrescherà da nord a sud e le temperature torneranno ad essere nelle medie di stagione. Possibili ombrelli aperti anche in avvicinamento al weekend.

Le previsioni del 9 luglio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese avranno a che fare con una perturbazione e precipitazioni qua e là in mattinata. Nelle ore pomeridiane e alla sera previsti acquazzoni e temporali accompagnati da grandinate a carattere locale un po’ ovunque.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali prevista instabilità con possibilità di fenomeni già in mattinata tra la Toscana e l’Umbria. Al pomeriggio invece, sono previsti acquazzoni e temporali su titti i settori. Acqua anche tra la sera e la notte con un ulteriore peggioramento sul versante tirrenico. Sulla Toscana meteo nel complesso instabile durante il giorno con piogge qua e là su tutti i settori. Temporali attesi sull’Alta Toscana. Miglioramenti alla sera con clima asciutto su buona parte del territorio non fosse per fenomeni residui al nord della regione.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole prevalenza di sole non fosse che per qualche fenomeno sulla Sardegna. Nuvolosità in aumento al pomeriggio con probabili acquazzoni e temporali anche sul Molise e il Gargano. Cieli nuvolosi a tratti alla sera pur senza fenomeni. Sulla Calabria complessiva stabilità con spazi di sereno ampi durante il giorno su tutto il territorio. Cieli nel complesso poco nuvolosi alla sera pur senza fenomeni.

Le temperature saranno stabili o in salita nei valori minimi. Le massime invece si attesteranno in leggera flessione.

