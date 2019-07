Il latte potrebbe essere un valido aiuto nella prevenzione di alcuni tipi di cancro. A dirlo è l’Airc.

Da recenti studi è emerso che il latte non è più da considerarsi esclusivamente come un pericolo per l’insorgere di malattie come cancro o diabete ma che gioca addirittura un ruolo nella prevenzione di queste malattie. Consumare in modo moderato latte e derivati magri, da recenti studi, sembra infatti prevenire alcune forme di tumore.

