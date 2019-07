Alessia Marcuzzi photoshoppata su IG come non l’ avete mai vista

Alessia Marcuzzi è sempre uno schianto in costume nonostante gli anni che passano anche per lei.

In serata, dopo una giornata abbastanza travagliata sui social dove gli haters si sono scatenati, ha postato l’immagine soprariportata molto simpatica. A 46 anni, bella come il sole che la bacia, Alessia Marcuzzi non vuole prendere lezioni di vita da nessuna persona: con buona pace di coloro a cui non è particolarmente simpatica e che, evitando di insultarla, potrebbero molto più semplicemente, evitare di seguirla sui social.

“Shorts troppo corti”,“non sei più una ragazzina”, “Sei ridicola”, “Gambe storte”, “Faccia da cavallo” sono dei “simpatici” epiteti che sono stati indirizzati alla presentatrice a corredo delle immagini postate in queste immagini di ferie sul suo accounti Instagram, definizioni che lei ha sintetizzato in un nuovo post a cui ha allegato il suo messaggio.

A corredo della foto che ha postato stasera Alessia ha scritto: “adesso diranno che mi sono photoshoppata…ho solo fatto tanto girotonic e pilates brutti invidiosi🤷‍♀️😝( guardate il profilo di @leleponsche mi ha fatto scoprire @littlecrumb_…sono morta dal ridere!”

Complice l’estate, Alessia Marcuzzi sfoggia un fisico perfetto su Instagram. Magra, super allenata e con le curve al posto giusto, la conduttrice, con una foto, porta a casa non solo i complimenti dei fans, ma lancia anche una frecciatina a tutti gli haters che continuano a criticarla considerandola troppo magra. “Shorts troppo corti”,“non sei più una ragazzina”, “Sei ridicola”, “Gambe storte”, “Faccia da cavallo”, sono alcune delle critiche ricevute a cui la Marcuzzi ha replicato così – “Cari haters, avete ragione… vi chiedo perdono. Il problema e’ che spesso faccio quello che voglio, faccio quello che mi va, quest’estate poi sono proprio fuori controllo E del testo tanto non ne ho bisogno…”.



