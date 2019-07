Test della personalità: quale torta preferisci? La tua risposta rivelerà alcuni dettagli sulla tua personalità

Al mondo esistono innumerevoli tipi di dolci che variano da quelli al cioccolato a quelli alla crema, ma anche da quelli alla frolla a quelli con il pan di spagna. E, com’è giusto che sia, ognuno di noi sceglie quello che più gli aggrada.

Per questa ragione oggi abbiamo deciso di proporti questo semplice test per svelare qualcosa in più della tua personalità. Questi tipi di test, sono molto carini e ci aiutano a far chiarezza su di noi. Come fare il test? Facilissimo bisogna ritagliarsi qualche minuto, rispondere a una semplice domanda domanda e scoprire cosa rivela su di te e sulla tua personalità.

Test della personalità: scegli una torta e scopri cosa rivela su di te!

Torta alle carote

Se la torta che hai scelto è la quella alle carote significa che sei una persona tranquilla e sensibile ma questo non significa che sei una persona noiosa infatti ami divertiti e fare nuove esperienze. Sei una maniaca del controllo e non ami che le cose non siano al loro posto.

Cheesecake

Se la torta che hai scelto è la cheesecake questo indica che sei una persona sentimentale e che ama dare libero sfogo alla propria fantasia. I tuoi amici amano ascoltarti mentre racconti le incredibili vicende che ti accadano ogni giorno.

Torta al caffè

Se la torta che hai scelto è quella al caffè questo significa che sei una persona molto determinata e solare. Hai grandi doti da leader e ami andare alla ricerca di nuove avventure

Tiramisù

Se hai scelto il tiramisù questo indica che sei una persona sensuale ed eclettica, mentalmente aperta e molto passionale, per questo allergica alle costrizioni.

Crostata

Se la crostata è la tua torta preferita sei una persona all’apparenza dura e scontrosa, ma con un cuore dolce che racchiude tanto amore. I tuoi amici apprezzano la tua forza e la tua capacità di risolvere le situazioni in maniera pratica e veloce. Sei una persona schietta e sincera, che prende la vita di petto.

Sponge Cake

Se la torta che hai scelto è la sponge cake significa che sei una persona gentile e sensibile ma questo non significa che ti fai mettere i piedi in testa. Sei una persona piena di iniziative e cedi spesso all’impulsività. Gli altri pensano di te che sei una persona imprevedibile e generosa.

Mud Cake al cioccolato

Se hai scelto la torta che hai scelto è la mud cake significa che sei una persona che ama la vita. Spesso i tuoi amici si rivolgono a te per avere consiglio, infatti sei capace di dare conforto e comprensione a chi ne ha bisogno.

Cupcake

Se hai scelto il cupcake questo significa che sei una persona indipendente e questo spesso ti spinge al allontanati da tutti e vivere in solitaria. A non mancarti è certamente l’energia e la voglia di fare inoltre sei leale, affidabile e simpatico.

