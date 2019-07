Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che i principali canali in chiaro hanno deciso di proporti. Arriva il palinsesto tv!

Una nuova serata a casa ti attende? Niente paura, troverai senza dubbio la giusta compagnia grazie al piccolo schermo e ai nostri dettagliatissimi suggerimenti.

Qui di seguito troverai infatti il palinsesto televisivo, un elenco completo dei programmi che i principali canali in chiaro hanno scelto di proporci per la prima serata di oggi. Tra serie tv, film e programmi di approfondimento non avrai che l’imbarazzo della scelta.

Quale farà più al caso tuo? Scopriamo insieme e intanto… buona visione e buona serata!

Stasera in tv: palinsesto domenica 7 luglio

Rai Uno – Un passo dal cielo – Stagione 4 Episodio 1 – La maschera del diavolo (Fiction)

Tante novità a San Candido tra cui l’arrivo di un nuovo capo della forestale, Francesco Neri e di una giovane etologa, Emma, giunta per occuparsi di un progetto sul reinserimento dei lupi. Giunge in paese anche una star che cercherà Eva e cambierà drasticamente la sua vita e la sua lotta quotidiana per portare avanti il progetto del bed and breakfast. Intano però polizia e forestale vengono messe in allarme dalla scomparsa di due ragazze, una delle quali viene ritrovata legata in un campo e con una maschera da krampus sul volto.

Rai Due – Streghe – Stagione 1 Episodio 1 – Il potere del trio (Telefilm)

Mel e Maggie stanno cercando di riprendersi dall’improvvisa scomparsa della madre quando alla loro porta bussa Macy, una giovane donna che dichiara di essere la loro terza sorella. A far chiarezza tra le tre ragazze sarà Harry, un Angelo Bianco.

Rai Tre – Flightplan – Mistero in volo (Film)

Kyle si trova su un volo diretto a New York per riportare a casa il corpo del marito morto suicida. Con lei viaggia Julia, la figlia, che però scomparirà improvvisamente senza lasciare nemmeno traccia della sua salita a bordo.