Domani previste condizioni climatiche instabili sulle regioni del nord con piogge e temporali. Le temperature si attesteranno in discesa anche sulle zone centrali. Durante la settimana prevista instabilità.

Mandato in archivio il primo weekend di luglio caratterizzato da caldo e afa soprattutto nelle aree del centro e del sud, il cedimento dell’anticiclone è pronto a far arrivare sull’Italia un clima nettamente diverso. Da domani infatti correnti fresche e instabili dovrebbero farci respirare. Attese anche piogge e un calo netto delle temperature. Già questa domenica in alcune zone del nord e del centro sie ne è vissuto un antipasto e secondo le più recenti previsioni il peggioramento dovrebbe durare per qualche giorno. Oltre all’acqua queste correnti porteranno un abbassamento della colonnina di mercurio fino a 7 – 8 °C.

Le previsioni dell’8 luglio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al nord del Paese avranno a che fare con un tempo nel complesso instabile in mattinata con piogge ed acquazzoni diffusi. Situazione più asciutta sulla Lombardia, il Piemonte e le Alpi centro occidentali. Al pomeriggio di nuovo è prevista dell’instabilità con ombrelli aperti ovunque tranne che in Piemonte e in Liguria. Alla sera ancora pioggia con fenomeni anche temporaleschi eccetto che sul Piemonte e la Liguria.

Il cielo al centro

Chi abita nelle regioni centrali dell’Italia incontrerà degli addensamenti compatti con piogge a carattere locale sulla Toscana, l’Umbria e le Marche. Altrove dovrebbe invece essere un metro stabile, con cieli limpidi o con poche nubi. Nelle ore pomeridiane, invece, nuvole a tratti di passaggio sulle Marche e l’Abruzzo dove potrebbero verificarsi delle piogge. Altrove atteso sole. Alla sera previsto clima variabile un po’ ovunque.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole prevista in mattinata prevalenza di sole sia sui settori peninsulari, sia sulla Sicilia e la Sardegna. Nelle ore pomeridiani potrebbe presentarsi una nuvolosità sparsa sulla Sardegna pur con clima asciutto. Altrove previste schiarite ampie. Alla sera invece meteo asciutto con cieli limpidi o poco nuvolosi.

Sul fronte temperature sia le minime, sia le massime si attesteranno in discesa al nord e al centro. Diversamente dovrebbero essere in leggero aumento sulle regioni meridionali.

