Scopri quali sono i segni zodiacali che dopo aver tradito non provano alcun senso di colpa.

Il tradimento, si sa, è un argomento difficile da trattare. Chi lo subisce perdona raramente e con grandi difficoltà e chi li mette in atto può farlo in modo premeditato o casuale ma sempre mettendo a rischio l’integrità del rapporto. Sebbene sia oggettivo il fatto che tradire sia sbagliato in quanto si parla di qualcosa che si fa di nascosto e ai danni della persona che si ama, non tutti la vedono allo stesso modo. Spesso chi tradisce impara a nascondersi dietro scuse di ogni tipo alle quali finisce con il credere, in altri casi, invece, chi lo fa non considera affatto i sentimenti di chi dice di amare, concentrandosi solo su se stesso. Ci sono poi coloro che ci arrivano per tutta una serie di circostanze che, una volta passate, gli lasciano addosso un gran senso di colpa unito alla paura di perdere tutto.

Ma da cosa dipendono queste differenze? Oltre che da carattere e dal vissuto personale, anche le stelle possono incidere sul modo di pensare e di agire delle persone. Così, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che non perdonano il tradimento e quali sono i segni dello zodiaco che amano troppo, oggi scopriremo quali segni zodiacali tradiscono senza sentirsi in colpa e quali invece se si trovano a farlo finiscono con il pentirsene amaramente. Come spesso accade in questi casi, controllare anche il profilo dell’ascendente può dare una mano ad avere un quadro più chiaro della situazione.

Oroscopo: I segni dello zodiaco che tradiscono senza sentirsi in colpa e quelli che invece provano grandi rimorsi

Ariete – Zero sensi di colpa

Quando decidono di tradire, i nati sotto il segno dell’Ariete lo fanno in piena coscienza e ciò fa si che non abbiano mai nulla di che pentirsi. Certo, se sono impegnati da molto e vivono una storia d’amore abbastanza serena, possono sentirsi dispiaciuti ma sanno sempre cosa dirsi per mettere da parte eventuali sensi di colpa, relegando il tutto a qualcosa che non ha poi chissà quale importanza. Una storiella alla quale riescono a credere e che li spinge a far sempre buon viso a cattivo gioco, evitando di scoprirsi e portandoli a non farne un dramma se la scappatella dovesse essere scoperta. La loro certezza nel non aver fatto nulla di irreparabile è infatti tale da fargli pensare di poter convincere anche il partner.

Toro – Pochissimi sensi di colpa

I nativi del Toro, quando vivono una relazione che ritengono importante non sono soliti tradire e questo perché sono i primi a non tollerare scappatelle da parte del partner. Quando il rapporto è ancora all’inizio o non si sentono particolarmente coinvolti può però capitar loro di cedere a qualche tentazione che può tradursi in semplice flirtare, fino ad arrivare ad un vero tradimento. Quando ciò accade, consapevoli di non aver tradito la persona per la vita, non tendono a struggersi ma si sentono un po’ in colpa e ciò li porta ad essere più gentili, a fare dei regali o a mostrarsi più accomodanti, magari anche per cose per le quali in genere sono soliti lamentarsi. Dopo il tradimento, il loro modo di vedere il rapporto tende anche a cambiare e non è raro che non sia proprio la molla in grado di far saltare l’ingranaggio perché consci di non essere poi così coinvolti tendono a guardarsi intorno, iniziando a riflettere su come porre fine alla storia.

Gemelli – Sensi di colpa a giorni alterni

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno un modo di vivere la coppia molto aperto e può capitare che, specie i primi tempi, si trovino a tradire qualora ne abbiano occasione. Quando ciò accade, il senso di colpa tende a presentarsi in base al loro stato d’animo e a come procede la relazione. Nei momenti in cui si sentono maggiormente coinvolti proveranno un certo rimorso mentre in altri saranno del tutto distaccati, giustificandosi in mille modi diversi e dicendosi che probabilmente sono stati portati al tradimento per qualche mancanza nel rapporto. La verità è che a volte sono semplicemente troppo umorali e ciò può spingerli a compiere azioni delle quali pentirsene.

Cancro – Tanti sensi di colpa

I nativi del Cancro credono molto nell’amore e sono così convinti della purezza dei sentimenti che non amano affatto l’idea di tradire o, al contrario, di essere traditi. A volte, però, può capitare che in un momento difficile come un post lite o una situazione in cui si sentono in qualche modo poco considerati dal partner possano cedere alle lusinghe altrui. In genere ciò non li porta esattamente a tradire perché si fermano prima ma ovunque arrivino il senso di colpa giungerà loro come un boomerang, dandogli un senso di disagio difficile da far sparire a meno di non piegarsi alla mera confessione. In tal caso, riusciranno a sentirsi più sollevati anche se non pronti a ricevere le critiche o il biasimo del partner. Essere giudicati da altri, resta dopotutto un loro tallone d’Achille.

Leone – Qualche senso di colpa ma ad intermittenza

I nati sotto il segno del Leone non vivono le storie d’amore in modo leggero e quando prendono un impegno cercano di portarlo avanti nel miglior modo possibile. Detto ciò, qualora dovesse capitargli di tradire probabilmente proverebbero qualche senso di colpa. Subito dopo, però, finirebbero con il decidere che il loro gesto sia stato dettato dalle mancanze del partner e questo oltre ad alleviare ogni possibile rimorso, finirebbe con il portarli a valutare l’idea di cercare qualcuno che non li spinga mai in alcun modo tra le braccia di un’altra persona. Un modo un po’ contorto di vedere le cose ma che ben si sposa con il loro modo di fare deciso e sempre improntato, prima di tutto, su loro stessi.

Vergine – Sensi di colpa assenti

I nativi della Vergine sono persone razionali e se tradiscono è perché hanno già valutato ogni possibile aspetto di questo gesto. Questo significa che oltre a non provare sensi di colpa sono soliti ripetersi e tutto senza cambiare atteggiamento nei confronti del partner. Questo modo di agire, però, viene messo in pratica quasi sempre in assenza di sentimenti importanti e alla lunga anche loro sentono il bisogno di legarsi a qualcuno in grado di coinvolgergli e di farli essere un po’ meno cerebrali. Quando ciò accade, in genere, tendono a diventare fedeli e, in caso di qualche scappatella, arrivano a sentirsi persino in colpa evitando di ripetere l’errore.

