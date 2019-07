Ti sei mai chiesto perché tendi a ritrovarti nello stesso tipo di relazione con lo stesso tipo di uomo? Scopri cosa si nasconde dietro il mistero dell’attrazione.

Ci sono certe qualità e caratteristiche positive che a noi sembrano ovvie, eppure quando scegliamo una persona da frequentare delle forze misteriose entrano in gioco e ci spingono a scegliere certe persone rispetto ad altre. Molti di noi saranno in grado di testimoniare che queste scelte non sempre funzionano a nostro vantaggio. Scopri il tipo di uomini che ti attirano secondo il tuo segno zodiacale.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Astri & Segni Zodiacali CLICCA QUI

Il tipo di uomo che ti attira secondo il tuo segno zodiacale

Una delle ragioni per cui ci ritroviamo sempre con lo stesso tipo di persone, o bloccati nella stessa dinamica, risale ai nostri rapporti più antichi. Infatti, durante l’infanzia, sviluppiamo difese naturali per far fronte alle circostanze dolorose o frustranti attraverso le quali ci muoviamo. E quando cresciamo, siamo così attaccati a queste difese che diventano parte della nostra personalità. Quindi, tendiamo a scegliere partner che rinforzino effettivamente la nostra percezione di noi stessi.

Ecco il tipo di uomini che ti attira secondo il tuo segno zodiacale:

1) Ariete

Le donne Ariete sono impulsive e ostinate in natura. Quindi, avranno bisogno di un uomo che sappia gestire la loro personalità infuocata senza tentare di reprimerla. Questo spiega la loro attrazione per gli uomini che non hanno paura di assumere il loro lato forte e sicuro. Una persona passiva che si accontenta di soffrire senza reagire? Troppo poco per loro!

2) Toro

Le donne Toro sono favolosamente feroci! Tuttavia, dietro il loro guscio brutale, hanno bisogno di una persona che sappia apprezzare tutto l’amore che sanno dare e chi possa restituire il favore. Quindi tendono a preferire le persone pazienti che riescono ad affascinare il loro cuore.

3) Gemelli

Sei socievole e trabocchi di energia. La tua sete di vita ti spinge verso uomini che hanno la gioia di vivere e sanno godersi la vita. Nulla ti eccita di più di una persona intelligente che sa essere umoristica in tutte le circostanze.

4) Cancro

Sei considerata come la donna più sensibile dello zodiaco. Pertanto, è necessario per te creare relazioni profonde e significative con il tuo partner per essere pienamente soddisfatta. Cosa cerchio? Un uomo che ti dia amore, sicurezza e stabilità.

5) Leone

Non è un segreto che il tuo segno ti porta ad avere bisogno di essere al centro dell’attenzione. Quindi hai bisogno di un uomo in grado di capire il tuo bisogno di brillare senza essere abbagliato dalla tua personalità.

6) Vergine

Non puoi temperare le tue emozioni e spesso vai più veloce della musica. Quindi hai bisogno di una persona stabile che sappia come calmarti e rassicurarti. Una volta fatto, inizi a considerare la relazione con più serenità.

7) Bilancia

Il tuo fascino e le tue risorse ti consentono di avere una facilità sconcertante per socializzare con gli altri. Sei la persona su cui la gente si gira per strada perchè è impossibile restare indifferenti al tuo lato seducente. Siete quindi generalmente attratte da uomini estroversi e dinamici che apprezzeranno il vostro modo di vivere.

8) Scorpione

Misterioso e sexy, il tuo segno è comunque noto per essere uno dei segni più ossessivi dello zodiaco. Eppure, invece di cercare una persona in grado di temperare questo comportamento infuocato, tendi a preferire uomini irragionevoli che rivaleggiano con la tua nevrosi. Fai attenzione alle relazioni malsane e distruttive!

9) Sagittario

Addicted alla tua libertà, hai bisogno di avventura e hai il terrore di sentirti oppressa. Tuttavia, siete amanti incondizionati dell’amore. L’equilibrio perfetto sarebbe quindi quello di trovare una persona anticonformista che sappia essere matura al momento giusto.

10) Capricorno

Sei probabilmente uno dei segni più ambiziosi dello zodiaco. Determinato e focalizzato sui tuoi obiettivi di carriera, hai bisogno di un uomo che possa prendersi cura di te dopo una lunga giornata di duro lavoro.

11) Acquario

Le donne dell’Acquario sono imprevedibili e assetate di libertà. Spontanea, tendi ad essere attratta dai “ribelli”. Per te, non c’è niente di più sexy di artisti e musicisti. Il tuo spirito bohemien è attratto dalla loro originalità e creatività.

12) Pesci

La tua anima sognante e romantica ti spinge ad andare dagli uomini con le stesse esigenze di tenerezza e affetto. Quindi vai naturalmente ai servitori dei cavalieri che mirano ad aiutare la loro principessa.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI