Temptation Island 2019, la tentatrice Federica Lepanto svela quello che accadeva a telecamere spente con Massimo Colantoni, fidanzat di Ilaria Teolis.

Prima di avvicinarsi alla tentatrice Elena, Massimo Colantoni, fidanzato di Ilaria Teolis, nel villaggio di Temptation Isand 2019 si è avvicinato alla tentatrice Federica Lepanto a cui, pare, abbia rivolto delle particolari attenzioni. A svelare ciò che accadeva senza telecamere con Massimo è proprio Federica Lepanto che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine ha svelato i dettagli della sua esperienza da tentatrice.

Temptation Island, Federica Lepanto: “Massimo mi piaceva realmente ma ha preferito proseguire il suo percorso con un’altra persona”

Tra Federica Lepanto e Massimo Colantoni, sin dal primo approccio, era nato un bel feeling. La tentatrice, infatti, a Uomini e Donne Magazine racconta di aver trovato in lui una persona che le piaceva realmente anche se non aveva alcuna intenzione di mettersi in mezzo tra lui e la fidanzata Iaria.

“Tra me e lui si è creato immediatamente del feeling. È nato tutto così velocemente che non ho avuto neppure modo di guardarmi intorno e vedere se potesse interessarmi avere un rapporto con qualcun altro. Abbiamo riso, siamo stati bene insieme: probabilmente da parte di Massimo c’era una semplice attrazione fisica. Io ho trovato in lui una persona con cui sorridere e, provenendo da un periodo di pesantezza dopo la rottura con il mio ex, lui era quello che sentivo più vicino. Quando gli ho detto che mi piaceva realmente, intendevo mettere l’accento sul fatto che avevo trovato in lui una persona con cui riuscire a essere in così poco tempo me stessa. Non intendevo in alcun modo mettermi in mezzo tra Massimo e Ilaria, come qualcuno sui social ha voluto puntualizzare”, spiega la vincitrice del Grande Fratello 14.

Ad un certo punto, però, Massimo ha deciso di staccarsi da Federica e continuare il suo percorso con la single Elena anche se la Lepanto ammette di non essere a conoscenza del motivo:

“Ha preferito proseguire il suo percorso con un’altra persona. Non so bene cosa sia accaduto, ma forse c’è stato un episodio che ha spostato l’ago della bilancia. Durante un’esterna Massimo mi aveva detto che senza di me il suo percorso a Temptation Island non sarebbe stato lo stesso, perché tiravo fuori il meglio di lui. Poi, eludendo le telecamere ci sono stati sguardi affettuosi e lui spesso cercava la mia mano. Io credevo si fosse creata una certa stima, ma nel villaggio gli ho sentito pronunciare una frase che mi ha fatto allontanare, perché il suo tono non mi piaceva”, ha concluso.