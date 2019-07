Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri tutte le proposte dei canali in chiaro grazie al palinsesto tv della prima serata di questo sabato 6 luglio.

Sei pronto per questo sabato sera? Se hai deciso di trascorrerlo a casa in relax, magari con qualche amico e una bella pizza, CheDonna.it è pronta a fornirti una guida per l’intrattenimento della serata.

Che cosa può coronare del resto un sabato sera meglio di un bel film o un programma di approfondimento in tv? Ecco allora la lista completa di quanto ti proporranno i principali canali in chiaro per la prima serata di oggi: ce n’è veramente per tutti i gusti!

Non resta allora che consultare il palinsesto tv e mettere la “ciliegina” su questa serata casalinga.

Buon divertimento!

Stasera in tv: palinsesto sabato 6 luglio

Rai Uno – Techetechetè – Superstar Loredana e Mimì Sorelle per sempre (Show)

Una puntata molto speciale che omaggerà Mia Martini e Loredana Bertè. Sarà così possibile riascoltare i loro brani più belli, delle vere e proprie perle che hanno fatto la storia della musica italiana, ”evergreen” che attestano l’innegabile talento delle sorelle Bertè.

Rai Due – Il lato oscuro della mia matrigna (Film)

Un fratello e una sorella tornano nella loro vasta proprietà di New Orleans in seguito alla morte del padre. Qui incontreranno una matrigna sconvolta, che non si fermerà di fronte a nulla pur di ottenere il controllo della loro eredità.

Rai Tre – Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata (Documentario)

Camila Raznovich in compagnia dei suoi ospiti continua l’appassionante viaggio intorno al mondo del Kilimangiaro. Quali saranno le tappe di oggi? Scopriamolo insieme.