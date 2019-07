Scopri quali sono i segni zodiacali che quando amano davvero arrivano a mettere il partner prima di se stessi.

Amare è qualcosa di unico e, in quanto tale, assume forme diverse in base a chi prova un simile sentimento. Quando si sta insieme c’è sempre chi ama più dell’altra persona, a volte perché il sentimento è essenzialmente più forte, altre perché uno dei due arriva ad amare più dell’altro. Questo modo di fare può dipendere da tanti fattori tra i quali ci sono il carattere, il modo di amare, il rapporto che si ha con se stessi e, ovviamente, l’influenza che le stelle hanno su modi di fare e di sentire.

Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che non perdonano dopo un tradimento e quali segni dello zodiaco sono più esigenti in amore, scopriremo quali segni zodiacali amano il partner più di se stessi e quali invece non ci pensano affatto. Trattandosi di un modo di sentire e provare i sentimenti, il consiglio è quello di controllare anche l’ascendente del profilo che si vuole controllare, in modo da avere un quadro più preciso della situazione.

Oroscopo: i segni che amano il partner più di se stessi e quelli che non ci riescono

Ariete – Quelli che amano prima di tutto se stessi

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che quando amano si sentono cariche di un’energia frizzante e in grado di farli sentire euforici e pieni di vita. Per loro però, al centro dell’attenzione non c’è mai il partner ma come questi riesce a farli sentire. Per quanto possano sentirsi coinvolti, quindi, non arriveranno mai a dire o a pensare di poter amare il partner più di se stessi. Anzi, si tratta di un concetto così estraneo dal loro modo di essere che non saprebbero neppure come fare né ritengono che ciò sia effettivamente possibile.

Toro – Quelli che amano il partner quasi come se stessi

I nativi del Toro sono così romantici da avere un’idea tutta loro dell’amore e di ciò che porta a provare un simile sentimento. Per questo motivo, quanto ritengono di aver trovato la persona giusta, arrivano ad amarla con un sentimento così forte da poter essere quasi paragonabile a quello che provano per se stessi. In alcuni casi, specie se la storia va avanti da molto, possono anche mettersi in secondo piano per la propria metà. Di base però, mantengono sempre un fondo di razionalità che gli consente di mantenersi sempre al primo posto, certi che in caso contrario il loro non sarebbe più amore ma dipendenza.

Gemelli – Quelli che non amano mai più di quanto fanno per se stessi

I nati sotto il segno dei Gemelli sanno essere particolarmente sentimentali e darsi alla persona che amano senza troppi pensieri. Nel farlo, seguono in modo particolare il proprio umore e l’andamento delle varie giornate così che il loro sentimento oscilli di continuo passando da medio a forte e viceversa. Quel che è certo è che per quanto amino non riescono mai a mettere se stessi dietro il partner, specie nei giorni in cui sentono il bisogno di stare con se stessi o di viziarsi un po’. Il loro sarà quindi un sentimento in grado di oscillare toccando anche punte altissime ma mai superiori a quello che provano per se stessi e che in parte amano definire amor proprio.

Cancro – Quelli che amano prima se stessi e subito dopo il partner

Ok, i nativi del Cancro sono tra i segni più sensibili di tutti e amano l’idea stessa di amore. Per questo motivo, quando scelgono un partner lo fanno perché certi di poterlo amare in modo unico, mettendolo al centro del proprio mondo, esattamente come pretendono per se stessi. Ciò nonostante, la portata dei loro sentimenti non supera mai quelli che provano invece per se stessi. Egocentrici come pochi non riescono mai a mettersi completamente da parte e ciò significa che pur provando forti sentimenti verso il partner saranno sempre pronti a fare un passo indietro qualora dovessero sentirsi poco considerati o non amati abbastanza. Cosa che, a dirla tutta, capita loro molto spesso.

Leone – Quelli che emano sempre dopo se stessi

I nati sotto il segno del Leone sono così innamorati di se stessi che è praticamente inutile chiedersi se rientrano tra coloro che sono in grado di amare il partner più di se stessi. Quando si sentono coinvolti e hanno stima della persona con cui stanno riescono però a metterla al centro di tutto facendola sentire particolarmente amata. Questo loro modo di fare dipende soprattutto dal fatto che nel partner cercano sempre una spalla che sia in grado di supportarli in ogni circostanza e che sappia tenergli il gioco quando decidono di mettersi in mostra.

Vergine – Quelli che amano senza sapere quanto

Diciamocelo, i nativi della Vergine non sono fatti per simili elucubrazioni e quando amano lo fanno senza porsi domande alle quali sanno già di non poter dare risposte concrete. Se si sentono coinvolti possono provare sentimenti molto forti ma questi raramente superano quelli che provano verso se stessi. Razionali come pochi vivono infatti consapevoli di essere l’unica presenza certa e costante della loro vita e questo pensiero tende ad accompagnarli per tutta l’esistenza. Ciò nonostante sanno anche spendersi molto senza chiedere nulla in cambio ma per farlo devono essere davvero molto innamorati.

