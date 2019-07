Estate 2019 e segni zodiacali: scopri quale allenamento è più adatto per tornare in forma.

Fonte: Istock

L’estate è ormai arrivata e tra prove costume e giornate torride la voglia di sentirsi in ottima forma è in costante aumento. Se la maggior parte delle persone si è mossa in tempo iniziando ad allenarsi già nel tardo inverno, molti, complice la primavera tardiva si sono ritrovati presi contropiede, scoprendosi meno in forma del previsto. Visto che si tratta di un problema comune, oggi dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più esigenti in amore e quali sono i segni dello zodiaco che non perdonano il tradimento, scopriremo qual è l’allenamento last minute più indicato per iniziare a mettersi in forma senza faticare troppo. Inutile dire che a meno di non dover perdere solo qualche chilo, l’allenamento dovrà essere seguito da un piano alimentare idoneo e studiato da un buon nutrizionista. Detto ciò, scopriamo quale allenamento può far bene ad ogni segno zodiacale.

L’allenamento last minute più adatto ad ogni segno zodiacale

Fonte: Istock

Ariete – La pallavolo

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone solitamente sportive e armate di tanta voglia di fare, se a ciò uniamo il fatto che quando si sentono in competizione tendono a dare il meglio di se, non si può non pensare ad un’attività di tipo agonistico come, ad esempio, la pallavolo. Far parte di una squadra e dover lottare per portare a casa la vittoria renderà infatti gli allenamenti così indispensabili che quasi non si sentiranno. In questo modo, ammesso che ce ne sia bisogno, tornare in forma sarà decisamente facile.

Fonte: Istock

Toro – La sala pesi

I nativi del Toro sono persone pigre e amanti dei momenti da trascorrere in pieno relax. L’idea di dedicarsi alla palestra, quindi, quasi non li sfiora nemmeno, almeno fin quando non si trovano a dover fare i conti con qualche chilo di troppo. In quel caso, la necessità li spinge a darsi una mossa. E allora, quale attività migliore se non quella della sala pesi? Scegliendo degli allenamenti mirati potranno modellare il loro corpo in base alle esigenze e avranno modo di prendersi qualche pausa in più rispetto ad una lezione di aerobica. Inoltre, sebbene si fatichi, si tratta di esercizi di tipo diverso che per chi è particolarmente pigro possono risultare preferibili in quanto meno dinamici di altri.

Fonte: Istock

Gemelli – Dei corsi da alternare tra loro

Curiosi e bisognosi di attività in costante evoluzione, i nati sotto il segno dei Gemelli sono particolarmente adatti a seguire dei corsi. In questo modo potranno cambiare di continuo senza correre il rischio di stancarsi e di fermarsi. Tra zumba, aerobica, kik box, gag, spinning, pilates e discipline di ogni tipo, avranno modo di distrarsi piacevolmente, saziando la loro curiosità e facendo nuove amicizie. Un buon modo per tenersi in allenamento senza quasi farci caso, arrivando così a sentirsi bene con se stessi e tutto senza annoiarsi neppure una volta. Un vero record per persone come loro.

Fonte: Istock

Cancro – Il nuoto

I nativi del Cancro non sono esattamente degli sportivi e per questo motivo per loro è meglio tentare con un allenamento che sia in linea con il periodo. E cosa è meglio del nuoto? Da praticare al mare o in piscina, è sicuramente un buon modo per tenersi in allenamento senza faticare troppo. Inoltre, prendere il sole qualora dovessero optare per la piscina all’aperto, li aiuterà anche con l’umore, rendendo l’allenamento un vero toccasana sia dal punto di vista fisico che psicologico.

Fonte: Istock



Leone – L’allenamento ad alta intensità

Si tratta di allenamenti che portano a far lavorare tutti i muscoli e che fanno bruciare tante calorie, tonificando anche i muscoli. Visto che i nati sotto il segno del Leone sono essenzialmente persone che amano eccellere in tutto ciò che fanno, anche il tentativo di tornare in forma in poco tempo sarà per loro una sfida da non perdere e in tal caso, questo tipo di allenamento potrebbe fare proprio al caso loro. Una volta iniziato si sentiranno così carichi di energia da non voler più smettere.

Fonte: Istock



Vergine – Lo yoga

I nativi della Vergine sono persone razionali e quando si parla di prova costume, o partono con largo anticipo o non se ne curano affatto. Concentrarsi sull’attività fisica, però, è sempre positivo e allora, visto che non si tratta tanto di rimettersi in forma ma di muoversi un po’, lo yoga può essere la risposta giusta. A differenza di quanto si pensa, infatti, lo yoga non è poi così statico e tra i vari tipi ce ne sono di così dinamici da arrivare a stancarsi anche molto. Ovviamente, in tal caso, la scelta di quale tendenza seguire sarà personale, il risultato però sarà sempre positivo, specie da un punto di vista mentale.

