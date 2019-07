Che cosa vedere questa sera in tv? Scoprilo grazie al palinsesto televisivo di oggi, un dettagliato elenco dei programmi che i principali canali in chiaro proporranno per la prima serata.

Sei pronta a scoprire quale programma ti terrà compagnia questa sera? Consulta con noi il palinsesto televisivo della prima serata di oggi e scegli poi ciò che ritieni maggiormente nelle tue corde.

Qui di seguito troverai infatti tutte le opzioni proposte dai principali canali in chiaro per questo venerdì sera.

Non i resta che fare le tue valutazioni e goderti poi la serata in compagnia del piccolo schermo.

Buona visione!

Stasera in tv: palinsesto venerdì 5 luglio

Rai Uno – Una voce per Padre Pio XX Edizione (Evento)

Una serata tv all’insegna della musica e della solidarietà con un unico grande denominatore comune: conoscere e far conoscere il Santo frate di Pietrelcina. Il programma, giunto alla sua ventesima edizione, è condotto da Flavio Insinna che sarà poi raggiunto sul palco dai grandi nomi della musica e dello spettacolo: Al Bano, Lina Sastri, Lino Banfi, Stefania Sandrelli, Roberto Vecchioni, Anna Tatangelo, Red Canzian, Gloria Guida, Gabriele Cirilli, Michele Placido.

Rai Due – La madre dei miei sogni (Film)

Peyton, un’adolescente che vede in Stella, blogger molto popolare, la madre dei suoi sogni, giunge a sconvolgere la tranquilla vita della donna e di sua figlia. E’ l’inizio di una pericolosa ossessione.

Rai Tre – La Grande Storia (Documentario)

Direttamente dai luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo tornano a rivivere i grandi momenti della storia, narrati dal vivo attraverso immagini esclusive e le voci dei protagonisti.