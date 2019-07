Meteo sabato 6 luglio: caldo afoso soprattutto al centro-sud

Nella giornata di sabato attese condizioni climatiche stabili e soleggiate a causa del ritorno dell’anticiclone che riporterà sull’Italia temperature oltre i 40 °C. La prossima settimana previsto invece brutto tempo.

Il primo weekend di luglio si apre all’insegna di un meteo tipicamente estivo per merito o per colpa dell’anticiclone africano che riporterà sul territorio il caldo spezza gambe che ci aveva mandato in crisi due settimane fa. Se questo venerdì il tempo si è rivelato in prevalenza stabile lungo tutto lo Stivale con qualche breve temporale pomeridiano sull’Appennino, domani i cieli saranno limpidi e sereni con caldo afoso in netta salita in particolare sulle zone centro-meridionali e del nord-est dove si avranno punte anche fino a 40°C.

Secondo le più recenti previsioni questa parentesi super calorosa dovrebbe durare poco. Infatti già dall’inizio della settimana ventura l’allontanamento dell’anticiclone cederà spazio a correnti di aria fresca e instabile di provenienza atlantica. Le piogge toccheranno specialmente le regioni settentrionali e centrali dove si verificherà un calo della colonnina di mercurio.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Le previsioni del 6 luglio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese avranno a che fare con dell’instabilità nelle ore pomeridiane con temporali e acquazzoni, soprattutto sulle Alpi. Tra la sera e la notte ombrelli aperti pure in pianura e a livello locale sulle coste. Precipitazioni intense sono attese sui settori orientali.

Il cielo al centro

Chi si trova sulle regioni centrali dell’Italia incontrerà al mattino il sole, mentre al pomeriggio le nuvole saranno in aumento in particolare sulle aree interne, pur senza fenomeni. Spazi di sereno sono previsti tra la sera e la notte sia sul versante adriatico, sia su quello tirrenico. Sulla Toscana stabilità nella giornata di sabato con schiarite ampie un po’ ovunque. Domenica invece arriveranno piogge a carattere locale, in particolare al pomeriggio su tutti i settori. Fenomeni in esaurimento alla sera.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole previsti probabili acquazzoni e temporali nelle ore pomeridiane, nello specifico tra la Campania, la Basilicata e la Calabria. Miglioramenti in serata. Asciutto altro con cieli sereni o al massimo qualche nuvola. Sulla Calabria stabilità con spazi di sereno ampi.

Le temperature sia minime, sia massime saranno stabili o in salita.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI